Tour de France : Pogacar déjà vainqueur, ils n’y croient pas

Alexandre Higounet

Alors qu’au sortir des Pyrénées, dont il a dominé la traversée dans les grandes largeurs, on pourrait imaginer que Tadej Pogacar voit une voie royale vers la victoire finale à Nice s’ouvrir devant lui, ils sont nombreux à considérer que le champion slovène est encore très loin d’avoir remporté le Tour de France...

Après la démonstration de Tadej Pogacar à l’occasion de la traversée des Pyrénées, au cours de laquelle il a mis Jonas Vingegaard à bonne distance au classement général et apporté la preuve qu’il était encore loin de baisser le pied physiquement malgré son Giro, là où au contraire son rival danois a paru marquer un peu le pas au lieu de prendre son envol, l’affaire est-elle pliée pour le maillot jaune ? Jonas Vingegaard est-il encore en mesure de renverser la table ?

«Pogacar a déjà gagné ? Non, pas du tout»

Au sein du peloton, ils sont encore un certain nombre à le penser, à l’image de Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ. Interrogé sur le sujet par cyclismactu.net, Madiot a ainsi répondu : « Si Pogacar a déjà gagné le Tour ? Non, pas du tout. Il reste une semaine de course, il va se passer beaucoup de choses. Il faut se méfier des choses qui paraissent trop simples et trop limpides ».

« Jonas Vingegaard est impressionnant, il est au contact »

Egalement interrogé par cyclismactu.net, Richard Virenque tient le même discours : « La course tient ses promesses, même si on a perdu un des 4 fantastiques avec Primoz Roglic. Comme chaque année, il est touché par la malchance, peut-être aussi qu'il n'est pas assez adroit sur un vélo. Jonas Vingegaard est impressionnant, après trois mois sans compétition, il est au contact avec l'intouchable Tadej Pogacar. Vingegaard doit se sentir de mieux en mieux, il l'a attaqué sur la 15e étape. Pour l'instant, Pogacar a la main sur le Tour, mais il n'est pas à l'abri d'un renversement de situation dans les derniers jours. Et Remco Evenepoel, chapeau, pour son premier Tour, il est sur le podium et il a remporté le contre-la-montre, c'est formidable ». Comme analysé par le10sport.com, l'étape du jour entre Gruissan et Nîmes, avec de réelles possibilités de bordures, pourrait offrir un terrain idéal au Danois pour entamer sa remontée, son équipe Visma-Lease A Bike ayant démontré qu’elle était beaucoup plus à l’aise dans cet exercice que la formation UAE de Pogacar, plus bâtie pour la montagne.