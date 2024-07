Tour de France : Pour Vingegaard, c’est aujourd’hui ou jamais !

Alexandre Higounet

Alors que l’offensive de dimanche des Visma-Lease A Bike apparait encore difficilement compréhensible tant elle n’était pas de nature à déstabiliser un Pogacar en pleine possession de ses moyens, l’équipe hollandaise pourrait disposer aujourd’hui entre Gruissan et Nîmes d’une vraie occasion pour déstabiliser le maillot jaune. Analyse.

Depuis dimanche, le10sport.com analyse que l’attaque de Jonas Vingegaard dimanche dans l’ascension du Plateau de Beille est incompréhensible au regard de la lutte pour le maillot jaune, sachant que Tadej Pogacar n’avait montré aucun signe de faiblesse dans la roue du Danois et qu’il était très probable qu’il le laisse mener pour le contrer dans le final.

Tour de France : Vingegaard tombé dans le piège tendu par Pogacar ? https://t.co/fbg6zkL0zP pic.twitter.com/8AEYp1K6V1 — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

«Pogacar a l’air très fort, mais on a vu par le passé qu’il pouvait avoir un jour sans»

Hier en conférence de presse, Vingegaard s’est défendu d’avoir surtout cherché à distancer Evenepoel pour assurer sa deuxième place et qu’il cherchait bien à faire craquer Pogacar : « J'ai gagné le Tour deux fois, je ne suis pas là pour finir deuxième. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de gagner. Je préfère essayer d'attaquer Tadej pour la première place plutôt que de regarder derrière. Je n'ai pas perdu la foi du tout et je crois toujours que c'est possible. Evidemment que je ferai tout pour gagner. Pogacar a l'air très fort mais on a vu par le passé qu'il pouvait avoir un jour sans. Peut-être que ça lui arrivera dans la troisième semaine, on ne sait jamais. Je n'ai jamais failli mentalement. Je continuerai à me battre. Nous verrons le classement dans une semaine. Je n'ai pas perdu espoir, je continue à croire que c'est possible. Nous l'avons prouvé les deux dernières saisons, nous devons continuer à croire en nous ».

Pogacar s’est retrouvé isolé dans les bordures…

Et dans cette optique l’étape d’aujourd’hui entre Gruissan et Nîmes pourrait offrir un terrain idéal, bien plus en cohérence avec les forces actuelles de l’équipe Visma-Lease A Bike. On a vu en effet que l’équipe hollandaise, constituée de gros routiers « flandriens » à l’aise dans le vent et les bordures, avait pu déstabiliser le Team UAE dans les passages venteux, parvenant à isoler Pogacar à plusieurs reprises. Alors que le terrain s’avère propice à de tels mouvements aujourd’hui, sur un parcours souvent offert aux quatre vents, Jonas Vingegaard et ses troupes pourraient avoir une vraie occasion de reprendre du temps au maillot jaune…