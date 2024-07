Tour de France : Derrière Vingegaard-Pogacar, il attend…

Alexandre Higounet

En marge de la lutte acharnée que se livrent Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, à l’image de la terrible étape du Lioran mercredi, Remco Evenepoel poursuit son chemin sans trop perdre de temps. En retrait derrière le duo, le champion belge occupe une position de choix, qui pourrait lui octroyer une marge de manœuvre. Analyse.

Alors que les regards sont focalisés sur le duel Vingegaard-Pogacar, d’autant qu’ils se livrent réellement une rude bataille, tant sportivement, comme mercredi sur la route du Lioran en Auvergne, que médiatiquement, le champion slovène ayant plusieurs fois pointé du doigt l’attitude défensive du Danois, notamment lors de l’étape des chemins blancs, un troisième larron reste toujours dans la course pour le maillot jaune : Remco Evenepoel.

Tour de France : Pogacar annonce la couleur à Vingegaard ! https://t.co/JxrJP1hAGy pic.twitter.com/1sRyN9IXdI — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Evenepoel a intérêt à la jouer profil-bas

Le champion belge pointe toujours à la deuxième place au général, à 1’06’’ de Pogacar. Lorsqu’on l’interroge sur ses chances Evenepoel joue logiquement la modestie, se mettant bien en retrait du duo, à l’image de ses mots rapportés par cyclismactu.net suite au soir de l’étape du Lioran : « C’était impossible de suivre lorsque Tadej Pogacar a attaqué. J’étais à la limite et il restait trop de distance à parcourir pour que je me mette dans le rouge. Et en même temps, il prenait un avantage de 40’’, il ne s’agissait pas de deux ou trois minutes. Au final Jonas a été le plus malin et il était très fort. Ils jouaient tous les deux dans une autre division. Maintenant j’ai creusé l’écart sur tous ceux qui sont derrière Primoz, donc je suis bien placé pour rester sur le podium, ce qui est bien pour mon premier Tour. Il faut juste que je garde la confiance et que je sois au rendez-vous à partir de samedi. Dans les Pyrénées et dans les Alpes, nous aurons des montées plus longues, moins explosives qu’aujourd’hui. Peut-être que cela me conviendra mieux et que je pourrai tenter quelque chose. Je vais me battre, en tout cas ».

Il pourrait avoir une ouverture si Pogacar et Vingegaard s’épuisent dans leur duel…

Pourtant, lorsque l’on sait qu’Evenepoel est le meilleur contre-la-montre, il apparaît clair qu’il reste dans la course pour la victoire finale, surtout s’il profite de la guerre que se livrent Pogacar et Vingegaard. En s’épuisant à se courir dessus, les deux rivaux pourraient laisser beaucoup de plumes… Et une ouverture au leader de la Soudal-Quickstep lors d’une étape de montagne, qui pourrait lui permettre de se mettre en bonne position avant le chrono. Certes, ce scénario est en l’état hypothétique, mais il reste clairement susceptible d’advenir…