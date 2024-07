Tour de France : Pogacar annonce la couleur à Vingegaard !

Pierrick Levallet

Alors que les choses sérieuses se profilent, Tadej Pogacar a conservé son maillot jaune ce jeudi après la 12e étape. Mais le leader d’UAE Team Emirates se sait concurrencé par Jonas Vingegaard, qui a tout de même 1min14 de retard sur le Slovène. Tadej Pogacar s’est d’ailleurs dit dans une forme étincelante, une manière de faire savoir au Norvégien que la lutte sera serrée pour la victoire du Tour de France cette année.

La 12e étape de ce Tour de France s’est soldé par la nouvelle victoire de Biniam Girmay ce jeudi. Tadej Pogacar, lui, a terminé en 23e position devant Remco Evenepoel (27e) et Jonas Vingegaard (28e). Le coureur d'UAE Team Emirates conserve donc son maillot jaune et compte une bonne minute d’avance sur le Belge et le Norvégien au classement. Jonas Vingegaard entend néanmoins continuer de mettre la pression sur Tadej Pogacar. Mais le Slovène, conscient du niveau de son adversaire, s’est dit dans une excellente forme.

«Moi aussi je suis dans une très bonne forme»

« Battre Vingegaard ? Si je suis complètement honnête, j’ai un peu douté lorsqu’il est revenu. Je me suis un peu emmêlé dans mon sprint, j’aurais pu faire mieux. Mais avec tout ce qui se passe, je reste toujours relativement confiant. Bien sûr, Jonas [Vingegaard] est dans une super forme, peut-être la forme de sa vie. Mais moi aussi je suis dans une très bonne forme » a d’abord lâché Tadej Pogacar au micro d’Eurosport.

«Je suis très excité pour les prochaines étapes de montagne»

« Hier j’étais peut-être un peu malchanceux, et c’était peut-être plus chanceux pour lui d’être là, que Primoz [Roglic] l’aide juste avant l’ascension. Mais c’était un bon jour quand même pour moi, j’avais de bonnes jambes et je suis très excité pour les prochaines étapes de montagne » a ensuite ajouté l’actuel maillot jaune de ce Tour de France 2024. Jonas Vingegaard sait donc à quoi s’en tenir. Il va falloir batailler pour arracher la première place du classement général à Tadej Pogacar.