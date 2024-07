Tour de France : Pour eux, Vingegaard va gagner le Tour !

Alexandre Higounet

Après l’étape du Lioran, au cours de laquelle il est revenu petit à petit sur Pogacar après l’attaque foudroyante de ce dernier, avant de le battre au sprint à l’arrivée, la balance a-t-elle basculé en faveur de Jonas Vingegaard pour la victoire finale à Nice ? Ils sont de plus en plus à le penser, à l’image de Cédric Vasseur ou Laurent Jalabert.

Au fil des étapes, le scénario probablement redouté par Pogacar, celui d’un Vingegaard résistant dans sa roue en début de Tour, perdant peu de temps, avant de devenir injouable dans les cols en troisième semaine pour aller chercher le maillot jaune, commence doucement à prendre forme.

« La victoire de Vingegaard lui donne un ascendant psychologique »

L’étape du Lioran hier a marqué un nouvel épisode dans ce scénario en train de s’écrire, Vingegaard revenant doucement mais sûrement dans la roue de Pogacar après une terrible attaque du Slovène, avant au final de le battre au sprint. Pour certains observateurs du Tour, il n’y a plus de doute possible : le leader de la Visma-Lease A Bike a désormais pris l’avantage, et il va désormais dominer Pogacar, qui pourrait ressentir la fatigue du Giro en troisième semaine.

« Vingegaard va gagner le Tour parti comme il est »

Interrogé par cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe Cofidis, affirme ainsi en revenant sur l’étape du Lioran : « Une étape difficile pour tout le monde quand on voit le classement aujourd'hui, 1 Vingegaard et 2 Pogacar, on se dit que finalement, ça ne servait pas à grand-chose d'aller dans les échappées. Un prono ? Vingegaard. Les deux sont presque du même niveau, je pense que la victoire de Vingegaard lui donne un ascendant psychologique parce que c'est quand même Pogacar qui a fait durcir la course. C'est un signal fort envoyé par le coureur Danois. Je pense qu'en troisième semaine, il risque d'être plus frais qu'un Pogacar qui sort du Giro ». Sur le plateau de France Télévisions pendant le Vélo Club, Laurent Jalabert tend aussi à pronostiquer une victoire finale de Jonas Vingegaard comme en témoigne son intervention au cours d’un débat sur l’état physique réel du Danois au début du Tour : « Il va le gagner le Tour, parti comme il est. Il est arrivé très fort sur ce Tour, ça se sent ». L’étape du Lioran constitue-t-elle donc un tournant de ce Tour 2024 ? Pas impossible.