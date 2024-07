Tour de France : La conséquence inattendue du clash sur Vingegaard…

Alexandre Higounet

Alors que depuis dimanche et l’étape des chemins blancs, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel ont pointé du doigt l’attitude défensive de Jonas Vingegaard, s’en prenant au Danois de manière virulente devant les micros, leur offensive médiatique pourrait avoir une conséquence inattendue… Explication.

Depuis deux jours et l’étape des chemins blancs, au cours duquel Jonas Vingegaard avait refusé de relayer le duo Pogacar-Evenepoel alors que le trio s’était détaché avec plus de trente secondes d’avance sur ce qu’il restait du peloton, une alliance médiatique s’est opérée entre le Slovène et le Belge, unis pour s’en prendre à la même cible : le leader de la Visma-Lease A Bike.

La réponse de Van Aert au duo Pogacar-Evenepoel…

Evenepoel avait ouvert le feu au micro d’ITV Cycling : « Peut-être que le podium du Tour de France aurait pu se décider aujourd’hui. On doit accepter les tactiques, mais parfois il faut aussi avoir les c*** pour courir, et malheureusement Jonas ne les a peut-être pas eues ». Pogacar, dans la foulée, avait lui aussi pointé du doigt l’attitude défensive du Danois, comme relayé par cyclismactu.net : « Les Visma n'ont regardé que moi et ont sous-estimé les autres, je crois qu'il pourrait y avoir un retour de bâton plus tard. On aurait pu reprendre du temps avec Evenepoel et Vingegaard et consolider le podium. Visma met l'accent sur moi. Je m'en souviendrai. Chacun fait sa course, ça ne me dérange pas. J'aime courir avec le cœur, c'était une journée pour le faire. Oui, je pense que Vingegaard a peur de moi, sinon il aurait relayé. Ils ne pensent qu'à ma roue, pas à celles des autres ».

La Visma-Lease A Bike mobilisée comme jamais ?

Ces déclarations virulentes à l’intention du Danois et de son attitude défensive, alors qu’il ne faut tout de même pas oublier qu’il n’avait pas couru depuis le Tour du Pays Basque et qu’il était sans doute un peu à bloc dans les roues dimanche - il a d’ailleurs perdu la roue de Pogacar à 20km de l’arrivée et a dû être ramené par Christophe Laporte et Matteo Jorgenson -, pourraient bien avoir une conséquence inattendue… Elle se révèle au travers d’un message posté par Wout Van Aert sur Strava, alors qu’il venait de faire une sortie d’entraînement lors de la journée de repos : « Stratégie défensive, même le jour de repos ». Le message du champion belge est passé : l’équipe Visma-Lease A Bike a très mal pris les attaques subies par son leader. En pointant ainsi du doigt Vingegaard, le duo Pogacar-Evenepoel pourrait avoir soudé comme jamais les équipiers du Danois autour de lui, en mode commando.