Tour de France : Clash avec Vingegaard, Pogacar règle ses comptes

Leader du Tour de France avec 33 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 1mn 15 sur Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar est revenu sur cette première semaine de course, et notamment sur l'attitude du coureur danois, jugée trop défensive. Le Slovène s'est montré ferme en évoquant son concurrent, tenant du titre.

Il y a de l'électricité dans l'air. Dimanche, lors de la neuvième étape à Troyes, Tadej Pogacar a pointé du doigt l'attitude trop défensive de Jonas Vingegaard. « Peut-être que le podium du Tour de France aurait pu se décider aujourd’hui. On doit accepter les tactiques, mais parfois il faut aussi avoir les c*** pour courir, et malheureusement Jonas ne les a peut-être pas eues » a confié le maillot jaune du Tour de France.

« C'est juste normal en course »

Ce lundi, Pogacar a profité de la journée de repos pour expliquer ses propos. « C'est juste normal en course. Il n'y a pas eu beaucoup de communication, juste des gestes et de petits mots. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Avec Remco, nous étions impatients d'aller jusqu'à l'arrivée et peut-être jouer la gagne pour l'étape, on pensait être dans la bonne échappée. Mais Jonas n'a pas du tout collaboré et on n'a pas pu prendre du temps aux autres concurrents du classement général. C'est tombé à l'eau » a expliqué le coureur slovène, qui a tenté de mettre fin à la polémique.

Pogacar lance un message clair à Vingegaard

Mais sûr de lui, Pogacar a lancé un avertissement à son concurrent danois. « Cette année, c'est l'inverse et je suis de plus en plus à l'aise (...) Je n'ai pas peur de lui. Je dirais qu'hier j'avais plus peur de Remco parce qu'il volait vraiment mais je n'ai peur de personne. Je pouvais voir sur le visage de Jonas qu'il avait peur de moi. Quand Remco s'en allait ou un autre et creusait un écart, Jonas s'en fichait, il se souciait juste de moi et son équipe a ramené tout le monde, dont Primoz. Jonas se concentre sur moi et je pense qu'il a un peu peur » a-t-il déclaré. Les prochaines ascensions permettront d'y voir plus clair.