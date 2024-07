Tour de France : Pogacar furieux, il balance sur Jumbo et Vingegaard !

Jean de Teyssière

La 9ème étape du Tour de France a tenu toutes ses promesses. Au cours d'une boucle reliant Troyes à Troyes, les cyclistes ont dû arpenter quatorze chemins blancs, réputés pour leur difficulté. Au final, c'est Anthony Turgis, le coureur de Total Energies, qui s'est imposé. Tadej Pogacar reste en jaune mais s'est montré très énervé contre la tactique opérée par l'équipe Jumbo de Jonas Vingegaard.

La première semaine du Tour de France s'est achevée en beauté avec la victoire d'un Français, Anthony Turgis. Il s'agit de la troisième victoire française sur le Tour depuis le début. Tadej Pogacar a lui remporté la quatrième étape et porte le Maillot Jaune depuis. Au classement général, le Slovène distance toujours Jonas Vingegaard de 1mn15.

«C'était une course très amusante»

Après une course dantesque, Tadej Pogacar n'a pas gagné mais a conservé l'essentiel en gardant son maillot jaune. Il était plutôt satisfait du déroulé de la course : « C'était une course très amusante. Il y avait beaucoup de sable, de poussière et de fumée, si bien qu'il était impossible de se faire une idée précise de la course, il fallait se fier à son instinct et à sa puissance. J'avais de bonnes jambes, ce qui est une bonne nouvelle car c'était l'une des étapes les plus difficiles de ce Tour de France. Je suis très heureux de la façon dont ce début de Tour s'est déroulé pour moi. Je suis très confiant, car je suis en pleine forme et j'ai une très bonne équipe autour de moi. Jusqu'à présent, j'apprécie ce Tour de France. »

«Jonas a refusé de coopérer, je m'en souviendrai»