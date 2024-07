Tour de France : Le bourreau de Pogacar fait une grosse annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une semaine dans ce Tour de France 2024, le favori Tadej Pogacar a déjà mis la main sur le classement général. Vendredi, il a tout de même été battu dans le premier contre-la-montre lors de la septième étape. A l'issue de ce parcours d'environ 25 kilomètres entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, c'est le phénomène belge Remco Evenepoel qui est parvenu à devancer le Slovène de douze secondes pour sa première victoire sur le Tour. Deuxième à une trentaine de secondes pour le maillot jaune, il ne se fait en revanche pas vraiment d'illusions.

A l'issue d'une première semaine déjà très animée, Tadej Pogacar a déjà placé ses pions pour une victoire sur le Tour de France. Le Slovène de 25 ans est capable de gagner partout et il a déjà montré qu'il était très fort lorsque la route s'élève. En contre-la-montre, même s'il a été battu, il a aussi prouvé toutes ses qualités. Mais Remco Evenepoel ne voit pas comment Pogacar pourra être battu lors de cette édition 2024.

«C'est un grand défi de le battre»

Double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogacar a trouvé à qui parler en la personne de Jonas Vingegaard lors des deux dernières éditions. Le Slovène a encore progressé et il est plus redoutable que jamais. « Aujourd'hui (vendredi), le niveau était très relevé, quand on voit que Tadej (Pogacar) termine à seulement 12 secondes. Tadej n'est pas mauvais sur les contre-la-montre, il l'a déjà prouvé au Giro. Il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs dans cet exercice sur les grands Tours, donc c'est toujours un grand défi de le battre » a commenté Remco Evenepoel après la course.

«Je le vois gagner ce Tour avec facilité»