«Des c*******», Pogacar se lâche sur le Tour de France

Tadej Pogacar a repris son bien. Un jour après avoir cédé son maillot jaune à Richard Carapaz, le Slovène s'est montré intraitable sur les pentes du Galibier ce mardi. Le coureur de 25 ans s'est imposé en solitaire à Valloire, après avoir lâché ses concurrents Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. A l'arrivée, le numéro un mondial était ravi de son coup.

La première étape de montagne a livré plusieurs enseignements. La première concerne Tadej Pogacar. Le coureur slovène est parvenu à reprendre la tête du classement général grâce à un grand numéro lors de la montée du col du Galibier. Le Slovène a placé une puissante attaque, qui a laissé sur place Jonas Vingegaard, le tenant du titre. A l'arrivée de cette quatrième étape reliant Pignerol et Valloire, Pogacar s'est livré sur son plan.

« Il fallait des grosses couilles »

« Si vous avez bien regardé, de Briançon jusqu'au sommet du Galibier, on avait un vent de face très fort. Pour rouler devant, il fallait des grosses couilles. Chapeau à tous mes équipiers, on a montré qu'on était une des plus fortes équipes sur ce Tour. Rouler comme on a fait aujourd'hui, c'est dingue. Ils ont fait un boulot de fous et on doit continuer » a confié le nouveau maillot jaune dans les colonnes de L'Equipe . Le second enseignement est qu'il faudra se méfier de Jonas Vingegaard jusqu'à Paris, certes distancé, mais qui termine à seulement 37 secondes.

Pogacar se méfie de Vingegaard