Tour de France : Derrière Vingegaard, lui aussi a répondu présent…

Après deux premiers jours très exigeants, marqués par deux étapes très sélectives, le final avant l’arrivée à Bologne a été le théâtre d’une grande explication, révélant que Jonas Vingegaard serait bel et bien au niveau. Et aussi qu’il faudrait sans doute compter sur un autre favori…

Interrogé par cyclismactu.net sur son favori pour le Tour de France alors que la Grande Boucle venait de s’élancer, Andy Schleck, le vainqueur du Tour de France 2010, a logiquement cité en premier le nom de Tadej Pogacar : « Sur le papier, quand on regarde comment il roule ces derniers mois et ces dernières années, Pogacar est le grand favori. Je pense que c'est le plus fort du peloton, mais on a vu un Vingegaard solide, qui est dans l'équipe la plus professionnelle. Vingegaard est prêt, il va être très fort dans les deux dernières semaines. Pogacar ça fait un moment qu'il est au top niveau, surtout sur le Giro, où il a lâché beaucoup d'énergie. Et avec la chaleur, ton métabolisme peut être perturbé. Que le meilleur gagne, mais j'espère que Pogacar n'aura pas 4 minutes d'avance dès la 5e étape ».

« Evenepoel ? On a vu qu’il a perdu du poids, il est prêt »

Dans la foulée, Andy Schleck a livré un indice significatif au sujet de Remco Evenepoel, laissant entrevoir des espoirs pour le champion du monde belge : « Evenepoel ? On a vu qu'il a perdu du poids, il est prêt, il est là pour jouer la gagne. Même si je pense qu'il aura encore un peu de mal en haute montagne, ce n'est pas un pur grimpeur. Je suis impatient de voir ce qu'il peut faire ».

La manière dont il est revenu sur le duo Pogcar-Vingegaard…

Un autre élément vient confirmer qu’Evenepoel apparaît en bien meilleure situation pour lutter avec les meilleurs en haute montagne. Outre sa perte de poids, le champion belge a donné des gages de sa forme lors de la deuxième étape : alors que Pogacar et Vingegaard s’étaient détachés suite à la sérieuse attaque du premier, Evenepoel a été le seul avec Richard Carapaz à pouvoir rester à relative distance du duo avant de parvenir à rentrer dans les derniers mètres. Un fait de course qui confirme qu’avec sa perte de poids, Evenepoel apparaît en situation de lutter pour le maillot jaune.