Cyclisme - Mercato : La grande annonce de cette équipe française

Alexandre Higounet

Dans la journée de mercredi, l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale a officialisé l’intégralité de son équipe pour la saison prochaine. Et donc de son recrutement, qui était très attendu avec les ambitions annoncées à la hausse il y a quelques mois. Que penser alors des choix effectués ? Analyse.

L’équipe Décathlon AG2R La Mondiale a effectué une grande annonce aujourd’hui mercredi, dévoilant en effet l’intégralité de son équipe pour la saison prochaine, et donc l’intégralité de sa campagne de recrutement. Une campagne de recrutement particulièrement attendue depuis qu’en début de saison, la formation française avait fait part de son intention de franchir un palier dans ses ambitions avec le support d’un nouveau sponsor de taille comme Décathlon.

Ben O’Connor n’est pas remplacé dans les Grands Tours…

Au final, cette intention a-t-elle été couronnée de succès ? S’il est bien sûr trop tôt pour tirer un bilan définitif et qu’il faudra attendre de voir l’équipe à l’œuvre l’an prochain pour tirer toute les conclusions, le fait est qu’on semble tout de même loin du saut de qualité espéré. Bien sûr, le recrutement de l’équipe reste de qualité, avec un rouleur de niveau mondial comme Stefan Bisegger (EF Education Easy-Post), un grand espoir du cyclisme mondial pour les courses par étape, Johannes Staune-Mittet, arraché à Visma Lease A Bike, deux solides coureurs de niveau World Tour, le grimpeur australien Callum Scotson (Team Jayco AlUla) et le sprinteur norvégien Tord Gudmestad (Uno-X), et enfin la signature en pro de très grands espoirs du cyclisme français avec notamment le phénomène Paul Seixas. Mais pour autant, on est loin d’un saut qualitatif.

Un recrutement plus dans l’optique de 2026 ?

On notera ainsi que Ben O’Connor, l’un des deux leaders pour les Grands Tours, n’est pas remplacé et que l’effectif risque d’être dépourvu sur ce plan si Felix Gall ne retrouve pas ses jambes d’il y a deux ans. Staune-Mittet apparaît bien tendre pour endosser le rôle dès maintenant. On notera aussi que la grande recrue, Stefan Bisegger, sort d’une ou deux saisons largement en-dedans. En recrutant beaucoup de jeunes, l’équipe donne plutôt l’impression de miser sur une année de transition en 2025 avant de commencer à donner sa pleine mesure à partir de 2026.