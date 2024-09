Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? L’aveu du directeur sportif de Vingegaard…

Alexandre Higounet

Alors qu’une rumeur insistante a couru ces dernières semaines autour d’une participation de Vingegaard au Giro l’an prochain, elle a été démentie par Frans Maassen, le directeur sportif de la Visma-Lease A Bike, qui a clairement interrogé la capacité du Danois à vaincre de nouveau Tadej Pogacar…

Ces dernières semaines, le bruit a couru avec insistance que Jonas Vingegaard pourrait lui aussi s’aligner au Tour d’Italie l’an prochain avant de participer au Tour de France, à l’image du doublé réalisé cette saison par Tadej Pogacar. Le projet a été démenti en l’état par Frans Maassen, le directeur sportif de la Visma-Lease A Bike, à l’occasion d’un entretien accordé au média danois BT et relayé par cyclismactu.net : « Je ne sais pas vraiment d'où cela vient. Cela ne vient certainement pas de notre équipe. Nous n'avons même pas commencé à faire le bilan de cette saison 2024. C'est très surprenant. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit réaliste. Mais ce n'est que mon opinion ».

« Si Jonas reste au même niveau, il ne pourra plus battre Pogacar »

Pour l’équipe Visma-Lease A Bike, la priorité va clairement au Tour de France, et entre les lignes, on comprend qu’au sein de l’équipe, on considère que participer au préalable au Giro serait une opération beaucoup trop risquée, quoiqu’ait pu faire Pogacar cette saison. Maassen a ainsi indiqué : « Je m'attends à voir Jonas sur le Tour, mais nous ne ferons une évaluation qu'en octobre et ensuite nous ferons de nouveaux plans pour l'année prochaine. Ce n'est que mon avis, mais je ne vois pas de scénario dans lequel il ne participerait pas au Tour ».

« J’espère qu’il pourra battre Pogacar, mais… »

Si on est tellement vigilant à préserver au maximum Vingegaard avant le Tour, c’est qu’au sein de la Visma-Lease A Bike, on paraît douter de la capacité du champion danois à de nouveau dominer Pogacar, qui a clairement franchi un palier cette saison. Les mots de Maassen traduisent d’ailleurs le doute habitant aujourd’hui la formation hollandaise : « Jonas n'aime pas l'idée de devoir revenir sur le Tour et ensuite terminer deuxième. Il veut être le meilleur et doit travailler très dur pour s’améliorer. Ce sera un défi, car s'il reste au même niveau, il ne pourra probablement plus battre Pogacar Il doit trouver un moyen de s’améliorer. Il a énormément grandi mentalement ces dernières saisons. Il est devenu un coureur différent cette année. Il a survécu à tout, cette saison ». Et en guise de sentence, traduisant le questionnement qui habite aujourd’hui le quotidien de la Visma-Lease A Bike, Maassen a conclu : « J'espère qu'il pourra battre Pogacar, mais c'est difficile à dire ».