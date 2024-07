Tour de France - Pogacar : C'est la catastrophe assurée pour Vingegaard ?

Arnaud De Kanel

Pour la première fois en 111 ans d'existence, le Tour de France traversera les chemins blancs. La neuvième étape de la Grande Boucle se déroulera aux alentours de Troyes pour un tracé totalement inédit qui s'apparente à la semi-classique italienne des Strade Bianche. L'occasion pour Tadej Pogacar, à l'aise sur ce type de parcours, de creuser un peu plus l'écart sur son rival Jonas Vingegaard, qui n'a jamais emprunté ces fameux chemins blancs.

Cette 111ème édition du Tour de France est historique. Après les victoires de Romain Bardet et Kevin Vauquelin lors des deux premières étapes, une première pour la France depuis 1968, Biniam Girmay est devenu le premier coureur érythréen à s'imposer sur la Grande Boucle avant que Mark Cavendish fasse tomber le record de victoire d'Eddy Merckx en remportant la cinquième étape à Saint-Vulbas, décrochant ainsi un 35ème bouquet. Ce dimanche, le peloton empruntera pour la première fois les chemins blancs et ce terrain convient parfaitement à Tadej Pogacar. Le Slovène pourrait creuser encore un peu plus l'écart sur Jonas Vingegaard.

Tour de France : Il jubile après son nouvel exploit ! https://t.co/AUJZvG7rS0 pic.twitter.com/gr2cYcrBZ5 — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Une étape digne des Strade Bianche

Cette neuvième étape totalement inédite s'apparente à une course bien connue du calendrier : les Strade Bianche. La semi-classique italienne connait un franc succès depuis plusieurs années en raison du spectacle qu'elle peut offrir. C'est sans doute cela qui a motivé la direction de course à passer par les chemins blancs champenois ce dimanche. Et lorsqu'on évoque les Strade Bianche, difficile de ne pas penser à Tadej Pogacar.

Avantage Pogacar

L'actuel maillot jaune et favori du Tour de France a remporté la semi-classique italienne à deux reprises. Une première fois en 2022, une seconde cette année en écrasant la concurrence. Le Slovène avait porté son attaque à 84km de l'arrivée et personne ne l'avait revu. Tadej Pogacar avait franchi la ligne d'arrivée à Sienne avec plus de deux minutes d'avance après un raid en solitaire. Forcément, il fait office de favori, au même titre que Mathieu van der Poel et Wout Van Aert, pour cette neuvième étape qui pourrait lui permettre de distancer encore un peu plus la bête blessé Jonas Vingegaard. Le Danois n'a jamais emprunté les chemins blancs et il n'a d'ailleurs pas reconnu cette étape. Il part donc dans l'inconnu face à un Pogacar plein de confiance et de garanties sur un terrain propice à ses qualités. A l'arrivée à Troyes ce dimanche, l'addition pourrait être salée pour Jonas Vingegaard. Avant le départ de cette neuvième étape, Tadej Pogacar compte déjà 1mn et 15 secondes d'avance sur le vainqueur sortant au général.