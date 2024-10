«Retourne en France», une légende de l'OM se fait chasser !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende de l'OM, Dimitri Payet avait été poussé dehors par Pablo Longoria durant l'été 2023. Par conséquent, le Réunionnais a tenté un pari pour relancer sa carrière puisqu'il a signé à Vasco de Gama au Brésil. Accueilli comme une rock star, Payet ne fait toutefois plus du tout l'unanimité, au point d'être chassé par un ancien joueur du club.

Poussé au départ de l'OM durant l'été 2023, Dimitri Payet avait alors choisi de tenter l'aventure au Brésil en signant à Vasco de Gama. L'international français avait alors été accueilli comme une rock star et s'est rapidement imposé comme le chouchou des supporters. Mais la lune de miel est clairement terminée. Dimitri Payet peine à convaincre alors que Vasco vit une saison délicate. Et clairement, les critiques commencent à être très dures.

«Retourne en France, bois ton champagne, mange ton caviar»

Ancien joueur et entraîneur de Vasco de Gama, Joël Santana s'est ainsi lâché sur l'ancien numéro 10 de l'OM, l'invitant clairement à quitter le club : « Payet avec sa petite coupe de cheveux, là… C’est dur à encaisser, mon frère. Retourne en France, bois ton champagne, mange ton caviar, mange tes huîtres. Ici, c’est haricots, riz et bière. Ça ne marchera pas pour toi. Il ne peut pas maigrir ». D'ailleurs, le journaliste brésilien Jorge Nicola évoquait récemment la possibilité d'un transfert pour Dimitri Payet dès le mois de janvier, peut-être même vers un autre club brésilien.

Payet n'est plus le bienvenu au Brésil

Et Joël Santana n'est d'ailleurs pas le seul à s'agacer des performances de Dimitri Payet. Il y a quelques jours, Edmundo était également très virulent. « Il va passer tout le championnat sans marquer un seul but ? Quel est ce rapport qualité-prix ? Toute la saison de Payet a été mauvaise. Il n’a été décisif dans aucun match. Je ne pense pas que Vasco le prolongera à la fin de son contrat. Je ne me souviens pas qu’il ait joué un bon match cette saison », confiait la légende de Vasco de Gama sur sa chaîne YouTube.