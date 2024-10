Mercato : Benatia interpellé pour une superstar, l’OM aura sa chance

Axel Cornic

Après un été agité, l’hiver s’annonce déjà chaud pour l’Olympique de Marseille, avec notamment un dossier assez surprenant qui pourrait bien faire parler. Nouveau venu sur RMC Sport, Patrice Evra a en effet lancé la possibilité de voir Paul Pogba rejoindre le club phocéen, interpellant d’ailleurs son ancien coéquipier Mehdi Benatia.

En dépit des récents résultats, l’engouement autour de l’OM et Roberto De Zerbi reste intact. Et ça pourrait bien continuer, puisque tout récemment un grand nom du football français a été lié à Marseille, avec Paul Pogba. Initialement suspendu en septembre 2023 pour dopage pour une durée de deux à quatre ans, le milieu pourrait finalement retrouver les terrains en 2025.

Pogba à l’OM ?

Pour le moment, il n’y a rien de certain dans ce dossier qui s’annonce déjà fou. Tout vient en effet d’une réaction de Patrice Evra au sujet de la réduction de peine de Pogba, avec un petit appel du pied lancé à Mehdi Benatia. « Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui » a notamment déclaré l’ancien international français, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

La Juventus souhaite rompre son contrat

L’idée n’est pourtant pas si farfelue, puisque Paul Pogba devrait bel et bien se mettre à la recherche d’un nouveau club dans les prochains mois. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus n’aurait aucune intention de réintégrer le milieu de terrain de 31 ans et les avocats des deux parties discuteraient déjà depuis longtemps d’une rupture de contrat. La MLS et l’Arabie Saoudite sont citées comme destinations probables, mais la récente arrivée d’Adrien Rabiot laisse penser que rien n’est impossible pour l’OM. A noter que pour Pogba la presse italienne annonce un retour à l'entrainement pour janvier 2025, avec des possibles premières apparitions en match pour le mois de mars.