Tour de France : Pogacar vers un exploit monumental ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, Tadej Pogacar a fait une démonstration de force pour s'imposer dans la première étape de haute-montage. Grâce à une attaque fulgurante proche du sommet du col du Galibier, le Slovène a écœuré ses principaux rivaux à l'image de Jonas Vingegaard ou encore Remco Evenepoel, pour s'offrir une douzième victoire d'étape sur le Tour de France. Le tout à seulement 25 ans.

Comme attendu, Tadej Pogacar a frappé fort dès la première étape de haute-montage de ce Tour de France 2024. Il aura suffi d'une attaque dans le col du Galibier pour faire sortir de sa roue son grand rival Jonas Vingegaard qui n'a pas réussi à suivre le Slovène dans la descente, concédant à l'arrivée 50 secondes de retard en comptant les bonifications au sommet du Galibier, mais également sur la ligne d'arrivée de cette quatrième étape qui a donc vu Tadej Pogacar s'imposer, pour la 12e fois de sa carrière.

Déjà une 12e victoire d'étape à seulement 25 ans pour Pogacar

Un total loin d'être anodin qui permet à Tadej Pogacar de rejoindre des coureurs tels que Peter Sagan (sept fois Maillot Vert) ou encore le quintuple vainqueur du Tour de France Miguel Indurain, mais également des sprinteurs comme Erik Zabel (six fois Maillot Vert), Robbie McEwen et Mario Cipollini. C'est dire l'exploit de Tadej Pogacar... qui n'a que 25 ans ! Par conséquent, le Slovène devrait ajouter encore plusieurs victoires d'étape à son palmarès, et probablement même dès cet été. Seulement 14 coureurs le devance dans l'histoire de la Grande Boucle, dont certains peuvent être battus dans les prochaines semaines. Philippe Thys (13 victoires), Marcel Kittel (14 victoires) et Freddy Maertens (15 victoires) sont sous la menace directe de Tadej Pogacar qui peut rêver à l'avenir de se rapprocher du podium sur lequel trône pour le moment Bernard Hinault (28 victoires) ainsi que Mark Cavendish qui partage la première place avec la légende Eddy Merckx. Les deux coureurs ont remporté 34 victoires d'étapes. Pogacar en est encore loin, mais à seulement 25 ans, il peut clairement ambitionner de se rapprocher de ce record. Et pour cause, entre 2020 et 2022, il a remporté à chaque fois 3 étapes puis ne s'est contenté que de 2 victoires l'année dernière. En 2024, il semble reparti sur des bases élevées et pourrait ainsi maintenir sa moyenne. A ce rythme là, Tadej Pogacar pourrait bien rattraper Mark Cavendish et Eddy Merckx d'ici 6 ou 7 ans. Il aura à peine plus de 31 ans.

«Rouler comme on a fait aujourd'hui, c'est dingue»