Tour de France : Pogacar frappe fort et jubile !

Pierrick Levallet

Tadej Pogacar a de nouveau frappé fort dans ce Tour de France 2024. Après avoir perdu son maillot jaune suite à la troisième étape, le Slovène a réalisé un grand coup ce mardi. Premier de la quatrième étape, le coureur de 25 ans a repris la tête du classement général et a donc récupéré son maillot jaune. Il n'a d'ailleurs pas caché sa joie.

Tadej Pogacar a déjà récupéré son maillot jaune ! Après l’avoir cédé à Richard Carapaz après la troisième étape, le Slovène est arrivé en première position à Valloire ce mardi. Le coureur de UAE Team Emirates a donc repris sa place de leader du Tour de France. Et il n’a pas caché sa joie après avoir remporté cette quatrième étape.

«Je me sens très bien !»

« Je suis très heureux, c'était le plan ! C'était une étape de rêve, finir en solitaire c'est incroyable. Je voulais frapper un grand coup, je me suis entrainé ici, je connaissais très bien la route. J'avais de bonnes jambes et j'ai fait la différence. L'équipe a fait un super boulot, je ne voulais pas partir trop tôt à cause du vent. Mais je connaissais bien la descente, et même si c'était un peu humide j'ai été rapide. C'est une bonne nouvelle d'avoir cette avance sur Jonas, je me sens très bien ! » a expliqué Tadej Pogacar dans des propos rapportés par La Dépêche .

Cap sur Saint-Jean-de-Maurienne pour la 5e étape !

Tadej Pogacar a remporté sa 12e victoire d’étape en Tour de France, la première de l’édition 2024. Les coureurs mettront désormais le cap sur Saint-Jean-de-Maurienne pour la cinquième manche de la Grande Boucle. Ils devront parcourir aux alentours de 177km pour aller jusqu’à Saint-Vulbas. Tadej Pogacar voudra assurément obtenir un nouveau bon résultat pour conserver son maillot jaune et creuser un peu plus l’écart avec Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et les autres concurrents. Rendez-vous ce mercredi.