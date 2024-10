Mercato - RC Lens : Il a recalé l’Arabie saoudite !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a connu une véritable saignée cet été, se séparant de plusieurs éléments clés. Le coup dur est sans doute venu du banc de touche, avec le départ de Franck Haise. L'entraîneur emblématique a choisi de poursuivre sa carrière en Ligue 1, à l’OGC Nice. Pourtant, l’ancien stratège lensois aurait pu opter pour une destination plus exotique et lucrative : une offre mirobolante en provenance d’un club saoudien était sur la table, mais Haise a préféré décliner ce pont d’or.

Le RC Lens a tourné l'une des plus belles pages de son histoire avec le départ de Franck Haise. Ce dernier aura passé sept saisons dans l'Artois mais il avait des envies d'ailleurs et s'est donc engagé avec l'OGC Nice. Un choix avant tout sportif car s'il cherchait l'argent, Haise n'aurait pas recalé un club saoudien.

Grosse frayeur au RC Lens à cause du mercato ! https://t.co/koex0dXkoe pic.twitter.com/T1ZvqwfPRd — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

Haise révèle l'existence de contact avec l'Arabie saoudite

« J'ai eu un premier contact la semaine du 26 mai. Avec Fabrice Bocquet (directeur général de Nice), que je connaissais (de Lorient). Les échanges étaient directs, clairs. Super avec le président. J'ai eu deux autres contacts très intéressants avec deux autres clubs français dans la même semaine. Deux autres pour l'étranger, un anglais et un en Arabie saoudite. Je souhaitais rester en France. J'ai senti assez vite que Nice me voulait vraiment », a reconnu Franck Haise dans un entretien accordé à L'Equipe. Ce dernier regrette la façon dont il est parti.

«J'étais attaché à Lens»

Franck Haise garde en mémoire de nombreux moments forts de son expérience au RC Lens, mais une ombre vient assombrir la conclusion de son parcours dans le Nord. L'entraîneur français a exprimé, dans un entretien avec L'Équipe, un regret profond : celui de ne pas avoir eu l'opportunité de faire ses adieux aux fidèles supporters lensois. Malgré les succès partagés, cette absence de "dernière communion" avec le public sang et or reste une déception marquante pour celui qui a tant donné au club. « La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. J'étais attaché à Lens. Quand on joue Montpellier, ce n'est pas certain que je parte. J'avais tout préparé pour l'avant-saison. Nous ne sommes qualifiés que pour un tour préliminaire (de Ligue Conférence). C'était très frustrant. D'où la lettre que j'ai adressée (aux supporters). Je pensais que j'allais rester. Les tout derniers jours, je me suis dit "Prends des vacances et regarde bien ce qu'il se passe'' », a regretté Franck Haise.