Mercato : Le bourreau du Real Madrid recale le RC Lens et se justifie

Après Pep Guardiola, Bruno Génésio a fait tomber un autre grand entraîneur du XXIème siècle, un certain Carlo Ancelotti. Ce mercredi soir, le LOSC est venu à bout du Real Madrid en Ligue des champions grâce à un penalty de Jonathan David. Avant cette rencontre, le technicien avait justifié sa signature à Lille, alors que le RC Lens avait toqué à sa porte.

Parler d’exploit pour qualifier la victoire du LOSC face au Real Madrid n’est pas galvaudé. Le club lillois a écrit l’une des plus belles pages de son histoire en venant à bout du tenant du titre, encore invaincu cette saison. Coach du LOSC, Bruno Génésio chasse un nouveau cador, six ans après sa victoire face au Manchester City de Pep Guardiola.

Génésio savoure son succès

« C'est une grosse performance de tout le monde. Et une belle récompense pour nos supporters. On est fiers. C'est ce pourquoi on fait ce métier. Pour partager de telles émotions très fortes. Avec tous les gens qui nous entourent. C'est ce qui va nous rester. Les points sont anecdotiques. Ce qui est important, c'est ce que j'ai vu quand les joueurs ont célébré notre but. Ce que nous avons partagé dans le vestiaire tous ensemble. » a confié le coach du LOSC. Et dire que Génésio aurait pu diriger le grand rival lensois.

Il aurait pu être Lensois

Le technicien faisait partie des coachs susceptibles de remplacer Franck Haise au RC Lens cet été. Mais pour Génésio, le choix lillois était naturel. « J'avais envie de retrouver un projet avec une Coupe d'Europe. La récompense, c'est d'être en C1. On a réussi quelque chose d'extraordinaire. Cela doit donc être une fête pour nos supporters. Le Real a remporté six des dix dernières C1. Quand vous voyez la difficulté d'y parvenir pour des clubs comme City, le Bayern, Barcelone, Paris... Vous vous rendez compte ? C'est exceptionnel ! J'ai envie que mon équipe profite » a-t-il confié à L’Equipe.