OM : Le clan De Zerbi prévient le PSG

Arrivé cet été à l'OM pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset sur le banc, Roberto de Zerbi a justifié sa signature lors d'un entretien accordé à la presse régionale ce samedi. Passé par Sassuolo ou encore Brighton, le technicien italien s'est engagé sur un cycle de trois ans avec la forte ambition de concurrencer durablement le PSG.

Battu par le Racing Club de Strasbourg et tenu en échec par Angers ce vendredi soir, Roberto de Zerbi traverse sa première zone de turbulences à l’OM. A Marseille, l’enthousiasme peut vite laisser place à l’orage et le technicien italien va vite devoir se reprendre s’il veut éviter que la tempête s’abat sur sa tête. Excepté ces petites difficultés, De Zerbi est heureux d’avoir signé à l’OM, malgré l’absence de compétition européenne.

De Zerbi s'est parfaitement intégré

« A Marseille, je dors bien parce que je pense qu’on fait les choses très bien. C’est ma 11ème année d’entraîneur, je ne suis pas un premier. C’est l’une des années où on travaille le mieux et je ne parle pas que de moi mais aussi du staff, des joueurs, du club, de tous ceux qui gravitent autour. J’ai de grandes motivations personnelles et je suis très bien ici. J’ai choisi de venir et je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision. Il y a les conditions pour bien faire » a lâché De Zerbi.

« Son but est de rivaliser avec Paris »

Car ce qui intéresse le technicien italien, c’est de faire progresser son équipe. Comme l’explique un proche de De Zerbi, son objectif est de bâtir une équipe capable de rivaliser avec le PSG. « Ce qui est sûr, c’est qu'il a senti une étincelle. Il s’est senti extrêmement désiré par Mehdi Benatia. Son but est de reconstruire l’équipe puis de rivaliser avec Paris » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par 1899 L’Hebdo.