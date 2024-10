OM : Aveu inquiétant de Roberto De Zerbi ?

Axel Cornic

Arrivé cet été, Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille après une saison catastrophique, qui s’est soldée sur aucune qualification en compétition européenne. Mais les récents résultats ont ramené les Marseillais à la réalité, avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco qui pourraient prendre le large au classement de Ligue 1.

Jusqu’où ira la folie De Zerbi ? Arrivé à la surprise générale après les échecs avec Paulo Fonseca et Sérgio Conceição, Roberto De Zerbi est la véritable star du nouvel OM. Entraineur d’envergure internationale, l’Italien pourrait bien être l’homme parfait pour redorer le blason du club, surtout grâce à son football spectaculaire basé sur la possession.

Quels objectifs pour l’OM ?

Personne n’attend évidemment qu’il gagne tout de suite, surtout pas après les traces laissées par une saison dernière chaotique pour l’OM. Mais la question des titres mérite d’être posée, puisque les dirigeants ont tout de même investi gros sur le mercato estival pour offrir à De Zerbi tous les joueurs qu’il souhaitait. Ils sont plus d'une dizaine à être arrivés à Marseille dont Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg, pour une dépense totale de 87M€.

« Je ne sais pas si l’on pourra gagner des titres »

Interrogé sur l’avenir à court terme de son équipe, l’entraineur de l’OM est resté assez évasif. « Je ne sais pas où l’on sera en fin de saison, je ne sais pas si l’on pourra gagner des titres » a expliqué Roberto De Zerbi, dans 1899 Le Mag’. « Mais une chose est sûre : tous les joueurs, ceux qui étaient déjà là et ceux qui viennent d’arriver, ne s’économisent pas et travaillent sérieusement. Cela, ça s’apprécie encore plus que les résultats ».