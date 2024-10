Mercato - PSG : Guardiola, Arteta… L’improbable indice lâché par Luis Enrique sur son avenir

Axel Cornic

Lors du premier grand rendez-vous de sa saison, le Paris Saint-Germain n’a pas convaincu face à Arsenal en Ligue des Champions, concédant sa première défaite (2-0). Pas de quoi inquiéter Luis Enrique toutefois, puisque le technicien espagnol semble croire en un long processus qui pourrait porter ses fruits dans les années à venir.

Après des années stellaires, le PSG a décidé de changer de cap, avec un projet basé sur le collectif et les jeunes talents à développer. L’exemple parfait est le dernier mercato estival, durant lequel le club a misé sur Désiré Doué ou encore João Neves, qui ont respectivement 19 et 20 ans.

Le PSG à « égalité » avec Arsenal

La jeunesse n’a pas suffi pourtant face à Arsenal, qui a surclassé le PSG lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Une défaite qui ne semble pourtant pas inquiéter Luis Enrique, qui s’est présenté face à la presse ce samedi. « Non, au contraire, nous sommes très proches de ce niveau. Même à égalité » a assuré le coach parisien, qui ce dimanche va affronter l’OGC Nice dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

« Guardiola et Arteta là depuis cinq ans, nous ça fait un an et trois mois »

« Arteta, cela fait cinq ans qu'il est à la tête de cette équipe d'Arsenal. Guardiola est à Manchester City depuis longtemps aussi (2016). Nous, ça fait un an et trois mois » a poursuivi Luis Enrique, qui semble bel et bien décidé à s’inscrire dans le projet du PSG. « Ce n'est pas une excuse. On sera compétitifs cette saison. Je pense qu'on va gagner toutes les compétitions, c'est pour ça que je me lève tous les matins en tout cas. Ma mentalité, c'est de dire qu'on va gagner tous les titres »