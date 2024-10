De Zerbi : «Il n’a plus le droit !», coup de pression surprenant pour une star de l’OM

Axel Cornic

Arrivé à la surprise générale cet été, Roberto De Zerbi tente d’installer sa vision du football à l’Olympique de Marseille et cela est notamment passé par une modification en profondeur de l’équipe. Amine Harit a notamment été annoncé hors des plans du nouvel entraineur, mais il est finalement resté et s’est révélé comme l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison.

Tout va très vite dans le football et ce n’est pas Amine Harit qui dira le contraire. Poussé vers la sortie après l’arrivée de Valentin Carboni, l’international marocain est finalement resté à l’OM et a réussi à convaincre Roberto De Zerbi, avec cinq titularisations sur sept possibles.

De Zerbi veut plus de 10 buts pour Harit

Mais tout ne semble pas encore être parfait ! Dans un entretien accordé à 1899 Le Mag’, le coach de l’OM a en effet souhaité envoyer un message clair à Harit. « Il n’a plus le droit de refaire une saison sans inscrire dix buts. Je le pousse, je lui répète ça en permanence. Personne n’a jamais fait ça pour moi donc je veux le faire avec mes joueurs » a déclaré Roberto De Zerbi.

Sinon la porte ?

Cette déclaration tombe au moment même où l’avenir du milieu offensif est à nouveau en discussion, avec un possible départ en janvier. D’après les informations de L’Equipe, les dirigeants de l’OM souhaiteraient se séparer d’Amine Harit, vraisemblablement pas satisfaits de ses performances depuis le début de la saison. Pour rappel, il totalise actuellement 1 but et quatre passes décisives en sept journées de Ligue 1.