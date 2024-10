Mercato - OM : De Zerbi lâche un indice sur son avenir

Axel Cornic

Après s’être révélé à Sassuolo et avoir tenté des paris au Shakhtar Donetsk et à Brighton, Roberto De Zerbi a choisi l’Olympique de Marseille pour poursuivre sa carrière d’entraineur. Et pour le moment le mariage semble être parfait, avec l’Italien qui est très heureux dans le sud de la France.

Avec un contrat de trois ans, la possibilité a été donnée à Roberto De Zerbi s’installer tranquillement son football à l’OM. Ça commence plutôt bien, puisqu’en dépit des récents revers en Ligue 1 l’engouement autour de l’équipe et à son paroxysme.

« C’est l’une des années où on travaille le mieux »

Du côté de l’entraineur de 45 ans on semble également très satisfait pour le moment de l’OM, comme il l’a expliqué à 1899 Le Mag’. « C’est l’une des années où on travaille le mieux, et je ne parle pas que de moi mais aussi du staff, des joueurs, du club, de tous ceux qui gravitent autour » a déclaré Roberto De Zerbi.

« J’ai choisi de venir et je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision »

« J’ai de grandes motivations personnelles et je suis très bien ici » a poursuivi l’Italien, qui semble bien décidé à s’inscrire dans la durée à l’OM. « J’ai choisi de venir et je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision. Il y a les conditions pour bien faire ». Attention toutefois à un excès de confiance, puisque les dernières saisons ont montré que la stabilité n’est pas vraiment une spécialité marseillaise.