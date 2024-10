Tennis : «Le feu et la glace», une rivalité XXL est née !

Jean de Teyssière

Le tennis s’est trouvé deux nouveaux grands joueurs : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Les deux stars ont livré un superbe match lors de leur dernière confrontation, en finale de l’ATP 500 de Pékin. En dehors du terrain, les deux hommes ont noué une belle amitié et Jannik Sinner a évoqué son amitié avec son rival espagnol.

Après Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, le tennis s’est trouvé une relève. Jannik Sinner, l’Italien et Carlos Alcaraz, l’Espagnol sont considérés comme les deux grandes futures stars du tennis mondial. Sinner a déjà remporté deux titres du Grand Chelem, tandis qu’Alcaraz a quatre trophées à son actif.

«C’est un peu comme le feu et la glace»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Jannik Sinner évoque sa rivalité avec Carlos Alcaraz, qui a remporté la dernière confrontation lors de la finale du tournoi de Pékin : « J’ai dit qu’en dehors du terrain, nous sommes assez semblables, mais que sur le terrain, nous sommes différents. C’est lui qui apporte la puissance de feu, les coups de feu, il fait participer la foule, il est un peu différent. Je suis plutôt un joueur solide, assez calme, donc c’est un peu comme le feu et la glace, mais c’est une bonne combinaison, cela montre aussi que tout le monde est différent. »

«Je dois m’inspirer de lui»

« Je crois que je dois m’inspirer de lui en tant que joueur, en essayant parfois des coups différents, ce qui me fait grandir en tant que joueur, mais cela prend du temps, poursuit Sinner. Nous essayons juste de nous faire nous‐mêmes et d’être nous‐mêmes sur le terrain, et j’ai l’impression que cela fonctionne plutôt bien, mais il ne faut pas oublier tous les autres joueurs, qui sont tout simplement incroyables, alors voyons ce qui nous attend à l’avenir. » Si les deux joueurs sont épargnés par les blessures, l’avenir s’annonce radieux.