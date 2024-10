PSG : Mercato raté, Luis Enrique s’agace !

Axel Cornic

Tout le monde pensait qu’avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain allait miser sur une ou deux stars. Cela n’a pas été le cas, puisque les dirigeants parisiens ont plutôt décidé de miser sur le collectif et surtout la jeunesse, avec notamment les arrivées de Désiré Doué, João Neves ou encore Willian Pacho.

Le PSG a changé. Depuis un an désormais, les dirigeants parisiens clament haut et fort en avoir fini avec le football bling-bling. Place désormais à la patience, au travail sur un collectif bien défini et surtout avec un entrainer qui pourrait bientôt signer une prolongation de contrat, Luis Enrique.

PSG : Un joueur s'annonce comme le successeur de Mbappé ! https://t.co/nMIuWhhsOg pic.twitter.com/iLYDgw5Ork — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

« L'adversaire a été meilleur sur des points ponctuels »

Pour le moment, la mayonnaise ne semble pas prendre ! Car la jeunesse du PSG n’a pas vraiment fait le poids le 1er octobre dernier face à Arsenal, pour sa première défaite de la saison (2-0). Interrogé sur la possible inexpérience de son équipe, Luis Enrique ne semble pourtant pas d’accord. « Non non je suis désolé. Je ne vois pas les choses comme ça. J'ai analysé le match avec calme. L'adversaire a été meilleur sur des points ponctuels » a assuré le coach parisien, en conférence de presse.

« Je suis certain que cette équipe, avec notre état d'esprit actuel, va lutter dans toutes les compétitions »

« Si on jouait maintenant PSG-Arsenal à la maison, le résultat serait différent » a déclaré Luis Enrique. « On est imparfait, on ne gagnera pas tous les matches. Mais je suis certain que cette équipe, avec notre état d'esprit actuel, va lutter dans toutes les compétitions ». A noter que lors de cette rencontre Désiré Doué disputait seulement son deuxième match en Ligue des Champions, tout comme Willian Pacho.