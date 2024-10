Renfort surprise à l’OM, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fabrizio Ravanelli est bien de retour à Marseille. L'ancien joueur a intégré l'organigramme phocéen dans le rôle de conseiller institutionnel et sportif. Un titre assez vague, qui avait été détaillé par Pablo Longoria. Aperçu lors des conférences de presse de présentation, Ravanelli a dévoilé les coulisses de son retour à l'OM.

Un visage familier du Vélodrome a fait son retour à l’OM. Ancien joueur marseillais, Fabrizio Ravanelli a fait son come-back dans le rôle de conseiller institutionnel et sportif. En juillet dernier, Pablo Longoria avait expliqué son rôle.

Mercato : Un «excellent joueur» signe à l’OM, c’est la panique pour Wahi ! https://t.co/Yzc9abqLk8 pic.twitter.com/etHxf5jWeY — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Longoria explique le rôle de Ravanelli

« Je suis ravi que Fabrizio nous rejoigne et puisse nous apporter son vécu et son expertise aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. Son retour à l’OM s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l’histoire et la renommée de l’Olympique de Marseille » avait déclaré le président de l’OM.

« Je me suis mis à disposition »

Comme l’a confirmé Ravanelli ce samedi, un accord a vite été trouvé. « Pablo m’a téléphoné à la fin de la saison, il m’a proposé de devenir dirigeant, j’ai dit oui tout de suite, pas besoin de temps de réflexion, je me suis mis à disposition » a-t-il confié à 1899 Hebdo.