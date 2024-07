Tour de France : L'annonce effrayante de Tadej Pogacar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxième du contre-la-montre derrière un Remco Evenepoel intouchable dans l'exercice, Tadej Pogacar n'a toutefois concédé que 12 secondes au Belge et conserve donc son Maillot Jaune, tout en reprenant du temps sur les autres favoris Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Impressionnant, le Slovène annonce pourtant qu'il va encore être plus fort. Inquiétant pour ses rivaux.

Depuis le début du Tour de France, Tadej Pogacar est clairement plus fort. Le Slovène surfe sur sa victoire dans le Giro pendant que Jonas Vingegaard se remet de sa grave blessure. Le Maillot Jaune n'a d'ailleurs concédé que 12 secondes à Remco Evenepoel, vainqueur du contre-la-montre vendredi, et surtout, il a repris du temps au double tenant du titre. Mais alors que les courbes d'état de forme pourrait se croiser entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, en faveur du Danois, la leader de l'équipe UAE Team Emirates promet qu'il va monter en puissance.

«Bien sûr, je suis plus confiant»

« Je savais que je faisais un très bon temps mais je n’avais pas connaissance de l’écart exact. Mais je sentais qu’André, mon directeur sportif dans la voiture avait un ton positif et m’encourageait vraiment à envoyer sur les 6 derniers kilomètres. J’étais un petit peu cuit au sommet de la bosse, mais dans la descente et sur la dernière partie du parcours, j’ai réussi à envoyer à nouveau donc je suis satisfait de ma performance », lance le Slovène dans des propos rapportés par Cyclism'Actu , avant d'assurer qu'il va encore être plus fort dans les jours à venir.

«Je peux être encore meilleur»