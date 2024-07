Tour de France : Pogacar fait halluciner un proche d’Alaphilippe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première étape de haute montagne a rendu un verdict attendu puisque Tadej Pogacar s'est imposé en dominant ses principaux concurrents à la victoire finale. Incapable de suivre l'attaque du Slovène dans le col du Galibier, Remco Evenepoel reconnaît la supériorité du Maillot Jaune.

En l'absence de Julian Alaphilippe, la formation Soudal-QuickStep mis tout sur le classement général avec Remco Evenepoel qui dispute son premier Tour de France. Et le vainqueur de la Vuelta en 2022 a déjà pu constater qu'il faudra qu'il soit à son meilleur niveau pour rivaliser avec Jonas Vingegaard et surtout l'intenable Tadej Pogacar vainqueur de la quatrième étape mardi grâce à une attaque tranchante dans le col du Galibier. Le Slovène a repris le Maillot Jaune et possède désormais 45 secondes d'avance au général sur Remco Evenepoel qui reconnait la supériorité du leader de l'UAE Team Emirates.

«Tadej était clairement le plus fort aujourd'hui»

« J'avais de bonnes jambes. C'était une bonne journée pour moi et l'équipe. L'attaque de Tadej (Pogacar) a été assez sévère. Quand il attaque, c'est toujours explosif. J'ai essayé de le suivre, mais je n'avais pas la même puissance que lui, ni Jonas (Vingegaard) d'ailleurs. Tadej était clairement le plus fort aujourd'hui. J'ai pris des risques dans la descente pour tenter de revenir sur Jonas (Vingegaard) et je l'ai presque payé cash, puisque j'ai glissé deux ou trois fois. Je suis malgré tout rentré sur lui avec Rodriguez, Roglic et Ayuso. J'ai terminé sur un bon sprint pour prendre la 2e place du jour et au général », estime Remco Evenepoel dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

