Tour de France : Écoeuré par Pogacar, Vingegaard déballe tout

Pierrick Levallet

Tadej Pogacar a encore frappé fort dans cette édition 2024 du Tour de France. Le Slovène a terminé premier de la quatrième étape ce mardi et a donc récupéré son maillot jaune qu’il avait cédé à Richard Carapaz ce lundi. Le coureur de 25 ans a même creusé l’écart avec Jonas Vingegaard puisqu’il le devance de 50 secondes au classement général. Le Norvégien s’est alors livré à l’issue de la quatrième étape.

Tour de France : Une menace inattendue pour Pogacar-Vingegaard https://t.co/VhHR4Rn7br pic.twitter.com/UFfLxAnN25 — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

«Il m'a pris du temps, je dois l'accepter»

« On s'attendait à être derrière après ces quatre premières étapes. On pensait perdre du temps dans chaque étape, alors ne perdre du temps que dans une seule étape, on peut être content avec ça. Pour être honnête, le temps, je l'ai plus perdu dans la deuxième partie de la descente, là où le poids était le plus important. La descente, ça allait plutôt pas mal. J'arrivais à rester à 10 secondes mais après, il avait l'avantage du poids, et il m'a pris du temps, je dois l'accepter » a d’abord expliqué Jonas Vingegaard dans des propos rapportés par RMC Sport .

«On croit en notre plan»