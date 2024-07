Tour de France : Sans Alaphilippe, la France va réaliser un exploit ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Tour de France a commencé sur les chapeaux de roue pour les coureurs tricolores. En effet, Romain Bardet et Kévin Vauquelin ont remporté les deux premières étapes, lançant parfaitement la Grande Boucle pour les Français qui peuvent se mettre à rêver d'atteindre un nombre de victoires qui n'a pas été vu depuis très longtemps.

Quel début de Tour pour les Français ! En effet, Romain Bardet a parfaitement lancé les tricolores en remportant la première étape et en s'emparant ainsi du Maillot Jaune, qu'il a rapidement cédé puisque dès la deuxième étape, Tadej Pogaçar l'en a dépossédé. Une étape d'ailleurs remportée par un autre français, à savoir Kévin Vauquelin. Les Français n'ont pas réussi la passe de trois, puisque c'est l'Erythréen Biniam Girmay qui s'est imposé à Turin pour la troisième étape. Il n'empêche qu'il s'agit déjà d'une performance rare puisqu'il faut remonter à 2020 pour retrouver trace d'une édition du Tour de France qui s'est conclu avec deux victoires françaises, il s'agissait de Julian Alaphilippe, absent de la Grande Boucle cette année, et de Nans Peters.

Tour de France : Il annonce du très lourd pour Pogacar ! https://t.co/g2w8ZutN9j pic.twitter.com/MBIEQX6U0x — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Les Français bien partis pour empiler les victoires d'étapes

Par conséquent, la question qui se pose est : jusqu'où peuvent aller les coureurs français ? Bien évidemment, le record de 20 victoires sur une seule et même édition est totalement hors d'atteinte. Il faut dire qu'il date de 1934, une autre époque. Sans aller aussi loin, si un Français décroche une troisième victoire d'étape, ce serait déjà un petit événement. La dernière fois c'était en 2019. En étant un peu plus ambitieux, le record depuis 1987 est de 7 victoires sur une seule édition. La dernière fois que les Français se sont approchés de ce total, c'était en 2010, année lors de laquelle Sylvain Chavanel s'est imposé à deux reprises, Sandy Casar une fois avant que Christophe Riblon, Thomas Voeckler et Pierrick Fédrigo ne s'imposent trois jours de suite. Les actuels français dans le peloton savent donc ce qui leur reste à faire.

Voeckler serait déjà satisfait avec trois victoires