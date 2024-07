Tour de France : Ce que cache le clash de Pogacar sur Vingegaard…

Alexandre Higounet

Depuis l’étape de dimanche, la tension est montée de plusieurs crans entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le champion slovène s’en prenant à l’attitude défensive du Danois, alors qu’elle était tout à fait prévisible. Un agacement qui pourrait peut-être laisser transparaître le début d’une perte de sang-froid. Analyse.

Depuis dimanche et l’épisode intervenu lors de l’étape des chemins blancs, à 80km de l’arrivée, lorsque Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard se sont retrouvés seuls avec 30 secondes d’avance sur ce qu’il restait du peloton et que le Danois a refusé de relayer ses deux acolytes, la tension est nettement montée d’un cran.

« Vingegaard ne pense qu’à ma roue »

Tadej Pogacar s’en est en effet pris durement à Vingegaard à plusieurs reprises dans les médias, comme d’abord au micro de France Televisions après l’étape, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Les Visma n'ont regardé que moi et ont sous-estimé les autres, je crois qu'il pourrait y avoir un retour de bâton plus tard. On aurait pu reprendre du temps avec Evenepoel et Vingegaard et consolider le podium. Visma met l'accent sur moi. Je m'en souviendrai. Chacun fait sa course, ça ne me dérange pas. J'aime courir avec le cœur, c'était une journée pour le faire. Oui, je pense que Vingegaard a peur de moi, sinon il aurait relayé. Ils ne pensent qu'à ma roue, pas à celles des autres ». Aujourd’hui, à l’occasion de la conférence de presse de la journée de repos, Pogacar en a remis une couche, comme relayé par cyclismactu.net : « Vingegaard ? On a pu voir dès les premières étapes en Italie qu'il était en forme. Il essaye de minimiser son niveau, mais je peux dire qu'il est en grande forme et qu'il est très concentré. Est-ce qu'il a peur de moi et est-ce que j'ai peur de lui ? Non, je n'ai pas peur de Jonas. Je dois même dire que j'ai eu plus peur de Remco hier (dimanche) que de Jonas parce qu'il volait. Par contre, on a pu voir hier que le Team Visma | Lease a Bike avait peur de moi. Jonas ne s'est concentré que sur moi et je pense qu'il avait un peu peur. On verra dans la montagne comment ça va tourner ».

Pourquoi Pogacar perd un peu son sang-froid…

Si Pogacar affirme à longueur d’interviews que Vingegaard a peur de lui, en critiquant son attentisme, son agacement interpelle et apparaît surprenant. Dans un contexte où il reprend à peine la compétition, qu’il espère minimiser le temps perdu lors de la première semaine pour monter ensuite en puissance, il apparaissait en effet prévisible que le Danois ne relaye pas Evenepoel et Pogacar et qu’il reste en position défensive. Dimanche, on a d’ailleurs vu que Vingegaard avait été décroché par le Slovène dans l’un des derniers chemins blancs à 20km de l'arrivée et qu’il n’avait recollé que grâce à un énorme travail de ses coéquipier Christophe Laporte et Matteo Jorgenson, ce qui tend à confirmer qu’il a fait un choix rationnel en s’économisant à 80 kilomètres de la ligne. Pourquoi alors Pogacar s’en agace-t-il autant ? L’hypothèse d’une petite perte de sang-froid du Slovène constatant que Vingegaard ne cédait pas apparaît plausible, comme s'il sentait que la course ne tournait comme il l’aurait souhaité, lui qui ne dispose que d’un peu plus d’une minute d’avance sur le Danois au terme de la première semaine.