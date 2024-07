Tour de France : Un clash éclate avec Vingegaard

Arnaud De Kanel

Dimanche, la neuvième étape du Tour de France a tenu toutes ses promesses. La victoire est revenue au Français Anthony Turgis malgré les attaques de Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Les deux leaders n'ont pas pu revenir sur l'échappée car la Visma de Jonas Vingegaard n'a pas souhaité collaborer. De quoi provoquer la colère du coureur belge...

Le peloton empruntait pour la première fois de son histoire les chemins blancs champenois dimanche. Comme prévu, les favoris du Tour de France ont tenté de se départager. Tadej Pogacar et Remco Evenepoel ont attaqué mais ils ont été chassés par les coéquipiers de Jonas Vingegaard. Une fois que la jonction était opérée, les coureurs de la Visma et le Danois ne voulaient pas collaborer. Une stratégie défensive vivement critiquée par Tadej Pogacar, mais également par Remco Evenepoel, encore plus virulent que le Slovène dans ses propos.

«Parfois il faut aussi avoir les c*** pour courir»

« Peut-être que le podium du Tour de France aurait pu se décider aujourd’hui. On doit accepter les tactiques, mais parfois il faut aussi avoir les c*** pour courir, et malheureusement Jonas ne les a peut-être pas eues » a regretté le Belge au micro d’ ITV Cycling . A l'occasion d'un point presse organisé ce lundi, Jonas Vingegaard a répondu aux critiques de ses deux rivaux pour le général.

La réponse de Vingegaard