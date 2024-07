Tour de France : Surprise, Tadej Pogacar s’avoue vaincu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première semaine durant laquelle Tadej Pogacar a marqué les esprits, le contre-la-montre ce vendredi s'annonce déjà crucial pour le classement général. Et le Slovène reconnaît qu'il n'est pas le favori sur ce format et estime qu'il sera compliqué de battre Remco Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre.

Déjà leader au classement général après sa démonstration dans le colo du Galibier, Tadej Pogacar possède 45 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Mais l'étape de ce vendredi représente déjà un tournant majeur pour le Tour de France. Et pour cause, il s'agit du contre-la-montre entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, qui pourrait provoquer de premiers gros écarts. Jonas Vingegaard, qui n'est pas à 100% sur le plan physique risque gros face à Tadej Pogacar. Mais pour le Slovène, le grand favori de cette étape n'est autre que Remco Evenepoel, champion du monde de la spécialité.

Tour de France : Haute pression sur Pogacar-Vingegaard-Evenepoel ! https://t.co/QkrOnUE7OE pic.twitter.com/VGZzyBmOdN — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Pogacar désigne Evenepoel comme le grand favori du contre-la-montre

« Aujourd'hui, c'était une autre journée à passer sur le Tour. Il y a eu pas mal de stress durant la journée, mais on s'en est bien sorti, ce n'était pas trop long, on est arrivés rapidement. Je n'étais pas stressé durant les bordures parce que je savais que ça allait revenir assez facilement de l'arrière. Les conditions n'étaient pas parfaites pour créer un écart et aller jusqu'au bout. Il y a avait un peu de nervosité, quelques cassures, mais pas trop de stress. Bien sûr, j'aurais préféré qu'on soit resté groupé à l'avant mais cela arrive et je ne me suis pas trop énervé », lâche le Maillot Jaune dans des propos rapportés par Cyclism'Actu , avant de poursuivre.

«Il est champion du monde et il a prouvé plein de fois qu'il peut battre tout le monde»