Alaphilippe : Une influence des JO sur son futur ? Il répond

Alexandre Higounet

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de son retour à un très bon niveau, de son expérience et du parcours de l’épreuve, Julian Alaphilippe a été retenu par Thomas Voeckler pour disputer l’épreuve sur route des Jeux Olympiques. Un grand résultat aux Jeux Olympiques pourrait-il avoir une influence sur la suite de sa carrière ? Le Français a répondu sans détour à la question.

Aujourd’hui lundi, à l’occasion de la première journée de repos du Tour de France intervenue après l’étape terrible des chemins blancs, Thomas Voeckler, le sélectionneur de l’équipe de France, a annoncé les quatre noms qu’il a retenus pour disputer l’épreuve sur route des Jeux Olympiques. Comme on pouvait s’y attendre, Julian Alaphilippe a été sélectionné par Voeckler, avec à ses côtés Christophe Laporte, Valentin Madouas et Kevin Vauquelin, qui lui disputera aussi l’épreuve contre-la-montre.

« Je ne pense pas que la suite et la fin de ma carrière se joueront sur les JO »

Compte tenu des garanties apportées par Alaphilippe sur son retour à un très bon niveau, que ce soit au Giro, aux championnats de France ou plus récemment au Tour de Slovaquie, cette sélection apparaît logique, d’autant que le parcours colle parfaitement au profil de puncheur endurant du double champion du monde.

« Si des équipes sont intéressées par mon profil… »