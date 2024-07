Tour de France : Son témoignage déchirant sur Cavendish

Alexandre Higounet

Patrick Lefévère a eu deux fois Mark Cavendish sous sa direction au sein de l’équipe Soudal-Quickstep. Sincèrement heureux de la réussite du sprinter anglais et de sa victoire de légende aujourd’hui lors de la 5ème étape du Tour, lui permettant de battre le record de victoires d’étape d’Eddy Merckx sur le Tour de France, le boss d’Alaphilippe a livré un témoignage déchirant au sujet de son ancien sprinter.

Aujourd’hui, Mark Cavendish a réussi un exploit de légende en emportant au sprint la 5ème étape du Tour, qui lui permet de battre le record de victoires d’étapes au Tour de France, qu’il partageait jusqu’à maintenant avec Eddy Merckx avec 34 victoires. En gagnant son 35ème succès, Cavendish s’installe dans l’histoire, d’autant qu’il a dû surmonter l’enfer lors des premières étapes pour survivre et éviter l’élimination.

« Mark tu l’aimes ou tu ne l’aimes pas, mais c’est quelqu’un de très bien, il a bon coeur »

Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, qui a eu deux fois Cavendish dans son équipe, n’a pas caché sa joie de voir le champion remporter cette victoire au micro de cyclismactu.net : « Mark Cavendish c'était, c'est et ce sera toujours quelqu'un de spécial. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Mais il a bon coeur, c'est quelqu'un de très bien à l'intérieur. Même lorsqu'il a quitté l'équipe, il a toujours veillé à m'inviter dans les meilleurs restaurants lorsque je venais à Londres... c'est aussi ça Mark Cavendish ».

« Il était là, dans la pluie de Gent-Wevelgem, il a commencé à pleurer, ça m’a brisé le cœur »