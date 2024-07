Tour de France : Trois scénarii dans le duel Pogacar-Vingegaard

Alexandre Higounet

Alors que contrairement à ce que pourrait laisser penser sa victoire à Valloire, Tadej Pogacar est très loin d’avoir pris l’avantage dans le duel qui l’oppose à Jonas Vingegaard, Marc Madiot, à l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net, a évalué trois scénarii possibles pour la suite du Tour de France. Explication.

Quand bien même Tadej Pogacar - et avec lui l’ensemble de l’équipe UAE - a affirmé qu’il n’avait jamais cru au « story telling » de la formation Visma-Lease A Bike lorsqu’elle laissait filtrer des doutes sur la récupération de Vingegaard après sa chute au Tour du Pays Basque et sur sa capacité à jouer le maillot jaune pendant le Tour de France, il est très probable qu’il ait malgré tout été perturbé par les premiers jours, voyant le Danois en situation de tenir sa roue. A l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net , Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, confirme l’analyse : « Est-ce que Pogacar a gagné le Tour ? Oui mais... peut-être pas. Il y a eu des petits mots, des petites phrases, des attitudes qui laissent penser qu'il a encore besoin de se rassurer par rapport à Vingegaard. Je ne suis pas loin de penser que peut-être, il y avait un petit complexe qui s'installait entre Pogacar et Vingegaard. Je pense qu'il y avait un petit complexe Pogacar aussi surprenant que cela puisse paraître. UAE avait vraiment besoin de cette 4e étape pour faire un break. Il s'est vraiment battu au sommet pour aller prendre les bonifs et quelques secondes, ça montre qu'il devait se rassurer, même s'il est très fort. Il doit conjurer le sort qu'il y a un peu avec Vingegaard parce que même s'il savait que le Danois serait diminué après sa terrible chute, il ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là ».

Pogacar anticipe clairement une montée en puissance de Vingegaard

On comprend aussi que du côté de Tadej Pogacar on anticipe une montée en puissance de Vingegaard et l’on souhaite donc créer un maximum d’écart en première semaine pour « assommer » le leader danois et éviter que le doute ne s’installe dans l’esprit du champion slovène. Mais cette montée en puissance aura-t-elle obligatoirement lieu ?

« Un dernier scénario où Pogacar se retrouve en troisième semaine avec des petites lacunes »