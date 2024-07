Tour de France : Un grand leader supporter de Bardet pour l’étape !

Alexandre Higounet

Romain Bardet traversera ce mercredi ses terres du Massif Central pour son dernier Tour de France, où il sera très encouragé. A l’occasion d’une rude bataille annoncée sur les montagnes auvergnates, le Français jouera la victoire d’étape au sommet du Lioran. Et il dispose pour cela du soutien d’un des quatre ténors du classement général.

Ce mercredi, le Tour de France retrouve la montagne avec un passage prolongé dans le Massif Central, ponctué de plusieurs cols de deuxième et troisième catégorie et d’une ascension de première catégorie avec le Pas de Peyrol. Un profil idéal pour semer une belle pagaille dans le peloton, que ce soit pour la victoire d’étape ou pour le classement général.

Tour de France : Nouvel exploit après Bardet, c’est historique ! https://t.co/d1p4Tqf0Es pic.twitter.com/yc2SGZkvaX — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

« J’espère que Romain Bardet gagnera cette étape en fait ! »

Interrogé sur le sujet, Remco Evenepoel a souligné l’importance de l’étape, y compris dans l’optique du classement général, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On peut s’attendre à une belle bagarre demain (mercredi) pour la constitution de l’échappée. On sait bien que ce n’est pas une région facile, ça monte et ça descend tout le temps. Je pense qu’il y aura deux courses, c’est-à-dire une pour les échappés et une pour le classement général ». Dans l’optique de la victoire d’étape, le leader de la Soudal-Quickstep n’a pas hésité à faire part de sa préférence et elle se porte sur le régional de l’étape, le Français Romain Bardet, qui fait son adieu au Tour de France cette année. Evenepoel a ainsi déclaré : « Je pense que des coureurs comme Romain Bardet vont être très motivés, et j'espère qu'il gagnera cette étape en fait ».

« Cela va être spécial pour moi »

Une marque de respect qui ira droit au cœur du champion français, qui sera très encouragé sur les routes auvergnates, où l’on annonce la présence d’un virage Romain Bardet, à l’image du virage Pinot l’an dernier. Une chose est sûre, le Français fera le maximum pour aller chercher la victoire d’étape : « Cette étape me tient à coeur mais ça ne va pas être évident d'être devant, on va essayer, on va être quatre coureurs de l'équipe missionnés pour être devant, il faudra être en surnombre si on veut la remporter. En tout cas les jambes sont bonnes, on va essayer. Les 50 derniers kilomètres sont très cabossés, et c'est vraiment propice à ce qu'il y ait de la course, même avec les favoris derrière, le terrain s'y prête. Les paysages sont magnifiques, ça va être très télégénique, et le relief se prête à ce qu'il y ait une vraie bataille. Cela va être spécial car c'est ma dernière étape du Tour en Auvergne, donc je m'attends à ce que soit très sympa. Je vais être beaucoup encouragé, voir des visages familiers au bord des routes ».