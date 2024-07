Tour de France : Encore un exploit après Bardet, il jubile !

Jean de Teyssière

Décidément, les Français se sont passé le mot sur ce Tour de France ! Après les victoires de Romain Bardet et Kévin Vauquelin lors de la première et deuxième étape du Tour de France, Anthony Turgis a lui aussi inscrit son nom au palmarès lors d'une étape dantesque. A la fin de la course, il n'en revenait pas.

Cette 9ème étape longue de 199 kilomètres entre Troyes et Troyes va rester dans les annales. Une étape aux airs de Strade Bianche avec quatorze secteurs de chemins blancs, pour 2000m de dénivelé positif. Une étape dantesque, que beaucoup voulaient gagner.

«Je tourne depuis des années pour essayer de décrocher une grosse victoire»

Le lauréat de la journée est un nouveau Français ! Après Romain Bardet et Kévin Vauquelin, Anthony Turgis (Total Energies) a remporté la neuvième étape du Tour de France. A l'arrivée, au micro de France 2, il n'en revenait pas : « C’est incroyable. Je tourne depuis des années pour essayer de décrocher une grosse victoire. Ça faisait longtemps que je n’avais pas gagné. Les sensations revenaient, dans les sprints ça allait bien, je sentais que j’avais une grosse pointe de vitesse. Je sais que j’ai un peu de mal encore dans les bosses. Je me suis accroché, je craquais, je revenais. C’était une très longue journée. La confiance de l’équipe, ce matin, en me laissant quartier libre, me délaissant de mon leader… C’est incroyable. »

Tour de France : Nouvel exploit après Bardet, c’est historique ! https://t.co/d1p4Tqf0Es pic.twitter.com/yc2SGZkvaX — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

«C’était vraiment au courage, jusqu’au bout, c’est incroyable»