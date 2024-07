Tour de France : Pogacar-Vingegaard, le clash continue…

Alexandre Higounet

Après l’étape du Lioran hier, qui a vu Jonas Vingegaard revenir sur Tadej Pogacar après qu’il ait pris le large dans les derniers hectomètres du Puy-Mary, puis le battre au sprint à l’arrivée, l’équipe UAE a une nouvelle fois ouvert le feu en direction du Danois et de son équipe Visma-Lease A Bike. Montée depuis l’étape des chemins blancs, la tension n’est visiblement pas retombée.

Alors que dans l’étape très difficile du Lioran hier, au cours de laquelle il a tenté une nouvelle fois d’assommer Jonas Vingegaard avant la terrible troisième semaine, Tadej Pogacar a vu le Danois revenir sur lui pour au final le battre au sprint, la tension entre les deux camps, née lors de l’étape des chemins blancs, s’est poursuivie une fois la ligne d’arrivée franchie.

« Vingegaard a gagné deux Tours d’affilée, ils jouent un peu les victimes »

En effet, interrogé par cyclismactu.net, Pavel Sivakov, l’un des lieutenants de Pogacar au sein de l’équipe UAE, a une nouvelle fois ouvert le feu en direction de l’équipe Visma-Lease A Bike : « C'était une étape très difficile, on voulait jouer la victoire donc on a contrôlé au départ, avec beaucoup d'équipes qui voulaient prendre l'échappée. C'était une journée très difficile. L'équipe a fait un super boulot, on a vraiment exécuté le plan comme il fallait. L'attaque était prévue exactement à l'endroit où Tadej a accéléré. Tadej et Jonas sont arrivés ensemble, on garde le maillot, donc ça reste un bon bilan. Vingegaard ? Il a gagné le Tour deux années d'affilée, donc c'est attendu de sa part. Depuis le départ du Tour, ils jouent un peu les victimes, mais on n'y a jamais vraiment cru. Tadej et lui étaient les deux grands favoris, ils se battent tous les deux pour le Maillot Jaune, ce n'est pas une grande surprise de le retrouver à ce niveau. Ça va être une grosse bataille dans les Pyrénées, mais aussi les trois derniers jours ».

« Personne maintenant ne peut douter de la forme de Jonas »

Quelques minutes auparavant, Tadej Pogacar avait lui aussi fait une allusion au story telling, selon lui, de la Visma-Lease A Bike au micro de France Télévisions : « Jonas était très fort dans la partie finale de l’étape. Mais j’ai fait une très bonne deuxième ascension. Seulement en descente je me suis fait peur, alors après, je me suis vraiment concentré sur les virages, j’ai perdu un peu confiance. Jonas m’a rattrapé et il a réussi à me battre au sprint. C’est beau à voir. Personne ne peut douter maintenant de la forme de Jonas. Il est dans la forme de sa vie. La lutte sera à armes égales entre nous, avec Evenepoel et Roglic aussi. Est-ce que cela va me faire douter pour la suite ? Non. Jonas sprinte toujours bien. Et puis, je ne m’attendais pas à ce type de final, à une arrivée aussi pentue, c’est une petite erreur de ma part. Mais je peux arriver dans les Pyrénées avec de la confiance ». Très clairement, la tension n’est pas retombée entre les deux équipes.