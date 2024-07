Tour de France : Pogacar met la pression sur Vingegaard !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Favori du Tour de France cette année, Tadej Pogacar porte toujours le maillot jaune alors que les choses sérieuses se profilent à l'horizon. En effet, le Slovène est un peu aidé cette année par la légère méforme de son principal concurrent Jonas Vingegaard, qui l'a privé de la victoire lors des deux dernières éditions. Le Danois pointe toujours à 1min14 de son rival au classement général avant la montagne. Des étapes très attendues mais dans ce duel, Pogacar attend une attaque danoise...

Battu par Jonas Vingegaard lors des deux dernières éditions du Tour de France, Tadej Pogacar fera tout pour remporter la course cette fois. Le Slovène, déjà sans concurrence au Giro, a trouvé à qui parler lors de l'étape de mercredi. Le Danois a prouvé qu'il était capable de le suivre même s'il faudra encore le faire en montagne. Dans ce duel qui les oppose, Pogacar a tenu à faire passer un message au leader de la Visma-Lease a Bike.

Vingegaard sort les griffes

Lors de la 11ème étape du Tour de France jeudi, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont fini par se disputer la victoire au sprint à deux au Lioran et c'est le Danois qui a réussi à s'imposer. C'était la première fois que le Slovène s'inclinait dans un affrontement de ce type pour la victoire en 14 duels, bien la preuve que le Danois, passé par le pire il y a quelques mois, a un rôle à jouer sur la Grande Boucle en 2024. « D'ordinaire, après une étape, je ne regarde pas ce qui s'est passé pendant la course. Mais hier (mercredi), j'avais du temps, et je me suis mis à regarder les images et à analyser l'étape du jour. J'ai trouvé que j'avais été dans un bon jour, mais que Jonas (Vingegaard) avait aussi connu une des meilleures journées de sa carrière » a commenté Pogacar à l'arrivée jeudi.

« C'est lui qui devra attaquer »

Vendredi, les coureurs descendront lentement dans une étape a priori tranquille direction les Pyrénées. Le week-end devrait être largement plus animé avec les grosses étapes de montagne. Tadej Pogacar a montré quelques faiblesses et il s'attend à devoir répondre. « On verra ce qui se passera dans les Pyrénées, mais je suis assez confiant. J'ai le maillot jaune, du temps d'avance sur lui. C'est lui qui devra attaquer » a-t-il lancé en direction de Jonas Vingegaard, dans des propos rapportés par L'Equipe.