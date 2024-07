Tour de France : Pogacar prêt pour un triplé avec la Vuelta ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît bien parti pour remporter le Tour de France après avoir déjà ultra-dominé le Giro, Tadej Pogacar pourrait-il se laisser tenter par l’opportunité de réaliser un triplé unique dans l’histoire en s’alignant également au départ de la Vuelta ? Derrière la priorité de confirmer le maillot jaune jusqu’à Nice, la réflexion semble bel et bien effleurer l’esprit de l’état-major du Team UAE.

A l’occasion de la conférence de presse tenue lundi lors de la journée de repos, Tadej Pogacar a manifesté une prudence de circonstance sur la solidité de son maillot jaune, malgré l’écart supérieur à trois minutes le séparant désormais de Jonas Vingegaard, qu’il a de surcroit largement dominé lors de la traversée des Pyrénées. Pogacar a notamment indiqué : « Je pense que les Visma-Lease A Bike ont pointé une étape, qu’ils vont se fixer sur une seule, on va essayer de défendre notre place pour qu’ils ne fassent rien de fou. On est confiants pour aller à notre rythme en montagne grâce à notre super équipe. Bien sûr qu’ils vont essayer, Jonas l’a dit : il ne va pas abandonner le combat. Ça va être une dernière semaine très difficile pour tout le monde ».

Une opportunité unique d’un triplé Giro-Tour-Vuelta incroyable

Malgré tout, quand bien même le champion slovène reste fatalement prudent, il apparaît évident qu’au sein du Team UAE, on entre désormais dans une phase de gestion, conscient que l’avantage pris sera difficile à remonter si aucune imprudence n’est commise. Un contexte favorable pour qu’en marge de la priorité de confirmer le maillot jaune jusqu’à Nice, l’état-major de l’équipe UAE réfléchisse à la suite de la saison, et notamment à la possibilité de tenter un triplé historique Giro-Tour-Vuelta. Ce qui constituerait une performance absolument unique dans l’histoire du cyclisme. S’il remporte le Giro et le Tour, Pogacar aurait une occasion unique de tenter ce coup incroyable. Et il est très probable que la réflexion effleure aujourd’hui le staff de l’équipe UAE.

«La Vuelta impossible à 100 % ? Gardons-le à 99 %...»

D’ailleurs, alors qu’il a été interrogé sur le sujet en conférence de presse lundi par un journaliste espagnol, qui lui a demandé s’il était impossible à 100 % qu’il prenne le départ de la Vuelta, Pogacar n’a pas totalement exclu l’hypothèse, ce qui revient à dire qu’il y réfléchit tout de même un peu : « Gardons-le à 99 %. Cette année en tout cas ». Un petit pourcent qui pourrait bien grossir dans les prochaines semaines...