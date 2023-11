Cyclisme : Le message émouvant de Madiot à Pinot

Alexandre Higounet

Marc Madiot a été l’unique manager d’équipe de Thibaut Pinot dans sa carrière professionnelle, quatorze années durant. A l’évocation du bilan de la saison, qu’il a dressé au cours d’un entretien à cyclismactu.net, Madiot a forcément tenu des mots touchants au sujet de son champion historique.

Marc Madiot, le manager de l’équipe Groupama-FDJ, a accompagné Thibaut Pinot durant toute sa carrière, que le champion tricolore a accompli dans sa formation. Aujourd’hui, alors que son champion est retraité depuis quelques semaines maintenant, Madiot est bien placé pour évoquer le parcours du grimpeur vosgien.

« Il a fallu attendre sa dernière année pour qu’on comprenne qui était Thibaut Pinot »

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net , le boss de la Groupama-FDJ a livré un message émouvant à son sujet, en guise de témoignage : « Il a été un coureur emblématique, important, une clé de voûte dans l'équipe. Il nous a beaucoup apporté, l'équipe a grandi avec lui et Arnaud. Donc merci et bonne route pour la suite, une nouvelle vie commence pour lui. Je trouve que ce qu'il s'est passé dans les derniers moments reflète ce qu'a été Pinot pendant toute sa carrière. Il a fallu attendre sa dernière année pour qu'on comprenne qui était Thibaut Pinot et l'emprunte qu'il laisse au sein du peloton et au sein de la vie cycliste en France. Il a eu la sortie qu'il méritait ».

« Thibaut a passé 14 années avec nous, on ne les a pas vues passer »