Cyclisme : Ce grand espoir qui veut poursuivre l’héritage de Pinot

A l’occasion d’un entretien qu’il a accordé sur le site de l’équipe Groupama-FDJ, Romain Grégoire, l’un des grands espoirs du cyclisme tricolore avec Lenny Martinez, a tiré un bilan de sa première année au niveau World Tour. Et a exprimé sa volonté de s’inscrire dans les pas de Thibaut Pinot pour honorer son héritage.

Sur le site de la Groupama-FDJ, Romain Grégoire, l’un des grands espoirs du cyclisme français, dont les qualités de puncheur pourraient l’amener à prendre la relève de Julian Alaphilippe au top niveau du mondial, a dressé un bilan de sa première saison au niveau World Tour : « J’ai vu qu’Yvon Madiot hésitait entre 6,5 et 7 sur 10 pour l’équipe. Sur le plan personnel, je me situerais aussi dans ces eaux-là. C’est quand même une saison réussie car j’ai rempli mes objectifs, et surtout mon objectif numéro 1 qui était de lever les bras. J’ai même pu le faire à cinq reprises, et gagner des classements généraux, ce que je n’imaginais peut-être pas en début de saison. Je me suis surpris de ce point de vue. [...] En revanche, je sais où je peux faire mieux : en WorldTour. Je n’ai pas été là où je l’espérais et j’aurais aimé être plus utile à l’équipe à ce niveau. (…) Les Strade Bianche restent le super souvenir de mon année. Je disais que je n’avais pas été là où je le souhaitais au niveau WorldTour, mais c’est l’exception qui confirme la règle ».

« Je pense que Thibaut a été une exception dans le cyclisme »

Le verdict qu’il fait tomber sur lui-même apparaît tout de même bien sévère sachant que pour sa première saison à ce niveau, après une première année avec la Continentale de la Groupama-FDJ, Grégoire a déjà remporté des courses majeures, comme les 4 jours de Dunkerque ou le Tour du Limousin, sans parler de sa 8ème place au Strade Bianche, un des sommets de la saison internationale, ou de sa 2ème place lors de 11ème étape de la Vuelta.

« J’essaierai de suivre les mots qu’il a évoqués dans le bus »