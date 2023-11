Cyclisme : Alaphilippe confirmé en leader pour 2024 !

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe a donné des nouvelles de son programme en début de semaine. Et il se confirme que son premier grand objectif de la saison sera au cœur des classiques flandriennes, où le double champion du monde tricolore est clairement réinstallé en tant que leader, comme le10sport.com l’avait analysé.

Ces dernières heures, Julian Alaphilippe a donné des nouvelles de son programme pour la saison 2024. En effet, le double champion du monde a levé le voile sur la première partie de sa saison et nommé son premier grand objectif de la saison.

Cyclisme : L'attitude de Lefévère sur Alaphilippe s’explique enfin… https://t.co/DWvzeGicNZ pic.twitter.com/mjD95hA0S7 — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Comme prévu, il se concentre sur les Flandriennes

Sur son compte Instagram , dans des propos relayés par cyclismactu.net , le coureur de la Soudal-Quickstep a ainsi affirmé : « Pour moi, 2024 sera une saison importante, avec l'ambition de rester à un niveau élevé tout au long de l'année, ce qui n'est jamais simple. Le premier objectif sera le Tour des Flandres, même si avant cela, il y aura les Strade Bianche et Milan-San Remo, ainsi que les autres Classiques du nord ».

Clairement réinstallé comme leader sur le Tour des Flandres