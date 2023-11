Cyclisme - Mercato : Une équipe française sur Kuss ?

Alexandre Higounet

Depuis quelques jours, Sepp Kuss, qui vise à obtenir un rôle de leader sur les grands Tours après sa victoire au Tour d’Espagne, évoque un possible départ de la Jumbo-Visma, alors qu’il dispose encore d’un an de contrat. Si tel était le cas, une équipe française serait-elle en situation de prendre position ? Analyse.

Depuis sa victoire au Tour d’Espagne, Sepp Kuss, le fidèle lieutenant de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard pendant de longues années au sein de la Jumbo-Visma, s’est découvert de nouvelles ambitions. Au point de ne pas exclure de jouer la victoire au Tour de France à l’avenir. Une perspective qui serait impossible au sein de l’équipe hollandaise, totalement dédiée à Jonas Vingegaard sur la Grande Boucle. Et à juste titre, le Danois ayant remporté les deux dernières éditions.

« Mon avenir ? Je vais y jeter un œil »

Dans ces conditions, Kuss n’exclut pas de quitter la Jumbo-Visma à l’avenir, comme il l’a expliqué à l’occasion d’un entretien accordé au média hollandais De Telegraaf dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon avenir ? Je vais y jeter un œil sereinement. Il existe d’autres options où je pourrais avoir plus de liberté. Mais en même temps, ce que j'ai chez Jumbo-Visma est unique. Pour gagner le Tour de France, je dois rouler dans la meilleure équipe du monde. Je peux avoir mes propres opportunités chez Jumbo-Visma et remplir le rôle d'équipiers à d'autres moments. Je suis satisfait des deux rôles ». Kuss étant sous contrat jusqu’à la fin 2024, de tels propos ont de quoi surprendre. A moins que l’Américain ne dispose d’une clause de sortie cet hiver ? En tout cas, l’affaire est jugée suffisamment sérieuse pour provoquer la réaction du directeur sportif en chef de l’équipe hollandaise, Merijn Zeeman : « Si vous raisonnez sur la façon dont nous abordons le sport, rien ne changera pour Sepp. Il peut très bien gagner un autre Grand Tour avec nous, avec le rôle qu'il a déjà. Sepp sait qu'il a bien plus de chance de gagner un Grand Tour chez Jumbo-Visma, qu'en étant leader unique dans une autre équipe ».

Seul AG2R paraît en situation

Quoiqu’il en soit, si jamais Sepp Kuss venait à se retrouver sur le marché dans les prochaines semaines, une équipe française serait-elle en mesure de prendre position ? Pour la plupart, la réponse serait négative. Les formations Groupama-FDJ, Cofidis, Total Energies ont déjà bouclé leur recrutement. Il resterait donc potentiellement en lice les équipes Arkea-Samsic et AG2R La Mondiale. Mais seul l’équipe AG2R semble encore disposer d’une marge de manœuvre dans son recrutement, l’équipe bretonne ayant déjà bien entamé son budget avec les signatures de Démare et de Florian Sénéchal. De plus, la formation de Vincent Lavenu reste - dans l’absolu - susceptible de recruter un leader, sachant que Ben O’Connor n’a pas confirmé cette saison et que Felix Gall est plus un coureur sur une semaine que sur un grand Tour.