Cyclisme : Grosse confirmation dans le dossier Alaphilippe...

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, Laurent De Plus, le coureur d’Ineos Grenadiers, a livré un témoignage permettant d’éclairer d’un jour nouveau les événements intervenus ces derniers mois au sujet de Julian Alaphilippe, dont la position et l’avenir au sein de l’équipe Soudal-Quickstep avaient un temps été questionnés par le patron de la formation belge, Patrick Lefévère. Analyse.

Si Patrick Lefévère semble aujourd’hui remettre en question l’axe stratégique ouvert depuis plusieurs mois par la Soudal-Quickstep visant à axer l’essentiel des moyens de l’équipe autour du projet de Remco Evenepoel de remporter le Tour de France, le manager général de l’équipe belge ayant publiquement reconnu ses doutes quant à la capacité de ce dernier d’y parvenir (« On a encore des doutes sur le niveau exact qu’il peut atteindre sur le Tour de France contre des gars comme Vingegaard et Pogacar »), le fait est que le champion du monde belge a été au centre du recrutement de l’équipe pour l’an prochain, lui qui souhaitait obtenir une équipe 100 % dédiée à son ambition.

Cyclisme : Alaphilippe au Tour ? Marion Rousse laisse un suspens https://t.co/2PjRmeZXq5 pic.twitter.com/CiR0ZdvLIl — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Si un départ de Julian Alaphilippe a un temps été mis sur la table par Lefévère...

C’est probablement pour cette raison, d’ailleurs, que le sujet Julian Alaphilippe avait un temps été mis sur le devant de la scène par Patrick Lefévère, qui avait pointé du doigt le manque de résultats du Français depuis deux ans en comparaison de son salaire important et laissé un doute sur son avenir quand bien même il disposait d’un an de contrat supplémentaire. Ajouté à « l’oubli » de Remco Evenepoel de citer Alaphilippe parmi les coureurs de l’équipe susceptibles de l’aider à gagner le Tour, il devenait difficile de ne pas imaginer que le coureur belge avait d’autres idées de recrutement et qu’un départ du Français aurait pu permettre de libérer la place au budget pour cela.

« Remco m’appelait et m’envoyait régulièrement des SMS »