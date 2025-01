Le PSG a trouvé mieux que Kylian Mbappé !

Jean de Teyssière

Qui disait que le PSG serait moins fort sans Kylian Mbappé ? Le club a su relever la tête en Coupe d'Europe en affichant un jeu séduisant et en retrouvant l'efficacité. Luis Enrique, qui voulait déjà s’habituer à jouer sans son numéro 7 la saison dernière semble avoir trouver son rythme de croisière et fait du PSG une équipe plus forte sans Mbappé qu’avec lui.

En Ligue 1, le PSG est toujours invaincu cette saison. En Ligue des Champions, le club de la capitale a terminé de la plus belle des manières avec des victoires écrasantes contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (4-1). Le PSG affrontera Brest pour une place en huitièmes de finale ce qui, sur le papier, semble être une équipe à sa portée. Cette saison, le départ de Kylian Mbappé a vite été compensé par un collectif plus fort.

Milan Skriniar file en prêt à Fenerbahçe ! Une opportunité pour relancer sa carrière avant un retour chez les Parisiens ? 🔄

➡️ https://t.co/bswJVnE84y pic.twitter.com/Lt4hLGK5GK — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

«Si le PSG est plus fort cette saison ? Sans aucun doute»

Pour Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin analyse la force du PSG par rapport à l’année dernière : « Si le PSG de cette saison est plus fort que le PSG de la saison dernière ? Oui sans aucun doute. La saison dernière, le PSG écrivait la première page d'un nouveau projet mais pouvait compter sur Mbappé pour plier les matchs. Même à mi-temps, il enfilait les buts et sauvait l’équipe. »

«Collectivement, on a atteint un niveau exceptionnel»

« Cette année, Mbappé n'est plus là mais collectivement, on atteint un niveau exceptionnel, avec un nombre incalculable de solutions au cours d'un match, indique le journaliste. L'an dernier, il n'y avait qu'une solution, c'était Mbappé. » A voir si le parcours en Ligue des Champions fera bel et bien oublier le départ du Bondynois pour le Real Madrid.