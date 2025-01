Donnarumma - PSG : C’est la douche froide !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour espérer un contrat à la hauteur de ses espérances, Gianluigi Donnarumma devait prouver sa véritable valeur sur le terrain. Ses dernières performances sous le maillot du PSG sont prometteuses et lui permettent de repousser la concurrence interne. Oui mais voilà, les discussions pour une prolongation restent dans l'impasse et le danger guette le portier italien.

Si la situation évolue positivement pour Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, elle reste dans l’impasse pour Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, malgré des dernières sorties convaincantes, est encore loin d’une prolongation de contrat au PSG. Pourtant, l’envie est présente. « Oui j'espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici. J'espère continuer à bien travailler à Paris » a confié Donnarumma mercredi. Une sortie accueillie positivement par Luis Enrique.

Luis Enrique répond à Donnarumma

« C'est très positif. Nous souhaitons que tous les joueurs veuillent être de l'aventure. Ceux qui ont des doutes, Paris n'est pas leur club (…) J'aime entendre cela des joueurs, l'envie de continuer ici, c'est la première chose que l'on veut de joueurs de ce niveau » a confié le coach du PSG. Mais en interne, les signaux sont loin d’être positifs et laissent craindre un départ de Donnarumma à la fin de la saison.

Le PSG prépare sa succession ?

Selon les informations dévoilées par Le Parisien ce vendredi, le dossier Donnarumma ne semble pas être une priorité pour le PSG. Mis de côté depuis plusieurs semaines, ce chantier n’a pas été relancé et les échanges sont au point mort. Les négociations achoppent sur le salaire proposé. L’ancien du Milan AC, qui émarge à plus de 10M€ par an, espère recevoir un salaire équivalent. Mais le PSG, peu convaincu par son début de saison, est réticent à lui offrir une telle somme. Alors que les discussions sont en stand-by, le club parisien travaillerait sur l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Le média confirme un intérêt pour le jeune Lucas Chevalier, dont le talent pourrait devenir bien trop petit pour un LOSC prometteur.